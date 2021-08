Vuelta a España 2021, tutte le classifiche dopo la quarta tappa. Taaramäe cade ma resta in roja. Jakobsen conquista la maglia verde

Fabio Jakobsen ha vinto nettamente in volata la quarta tappa della Vuelta a España 2021. Il ciclista neerlandese è stato autore di un’azione sontuosa che gli ha consentito non solo di conquistare il successo di tappa ma anche la maglia verde. Caduta nel finale per Rein Taaramae che non ha riportato particolari danni e visto che il tutto è avvenuto all’interno dei tre chilometri dal traguardo nessun problema per l’estone che resta in maglia roja.

CLASSIFICA GENERALE

1 REIN TAARAMÄE 147 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 13H 08′ 51” – – –

2 KENNY ELISSONDE 213 TREK – SEGAFREDO 13H 09′ 16” + 00H 00′ 25” B : 4” –

3 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 13H 09′ 21” + 00H 00′ 30” – –

4 LILIAN CALMEJANE 12 AG2R CITROEN TEAM 13H 09′ 26” + 00H 00′ 35” B : 1” –

5 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 13H 09′ 36” + 00H 00′ 45” – –

6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 13H 09′ 42” + 00H 00′ 51” – –

7 ALEJANDRO VALVERDE 177 MOVISTAR TEAM 13H 09′ 48” + 00H 00′ 57” – –

8 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 13H 09′ 48” + 00H 00′ 57” – –

9 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 13H 09′ 48” + 00H 00′ 57” – –

10 MIKEL LANDA 41 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 10′ 00” + 00H 01′ 09” – –

11 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 10′ 01” + 00H 01′ 10” – –

12 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 13H 10′ 04” + 00H 01′ 13” – –

13 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 13H 10′ 05” + 00H 01′ 14” – –

14 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 13H 10′ 07” + 00H 01′ 16” – –

15 DAMIANO CARUSO 43 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 10′ 11” + 00H 01′ 20” – –

16 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 13H 10′ 12” + 00H 01′ 21” – –

17 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 13H 10′ 30” + 00H 01′ 39” – –

18 GEOFFREY BOUCHARD 11 AG2R CITROEN TEAM 13H 10′ 34” + 00H 01′ 43” – –

19 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 118 EUSKALTEL-EUSKADI 13H 10′ 36” + 00H 01′ 45” B : 2” –

20 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 13H 10′ 42” + 00H 01′ 51” – –

21 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 13H 10′ 47” + 00H 01′ 56” – –

22 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – NIPPO 13H 10′ 53” + 00H 02′ 02” – –

23 TOBIAS BAYER 22 ALPECIN – FENIX 13H 11′ 00” + 00H 02′ 09” B : 3” –

24 MARK PADUN 46 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 11′ 01” + 00H 02′ 10” – –

25 RICHARD CARAPAZ 132 INEOS GRENADIERS 13H 11′ 06” + 00H 02′ 15” – P : 20”

26 WOUTER POELS 47 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 11′ 07” + 00H 02′ 16” – –

27 LOUIS MEINTJES 141 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 13H 11′ 07” + 00H 02′ 16” – –

28 FELIX GROSSSCHARTNER 51 BORA – HANSGROHE 13H 11′ 08” + 00H 02′ 17” – –

29 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 222 UAE TEAM EMIRATES 13H 11′ 16” + 00H 02′ 25” – –

30 MARTIJN TUSVELD 198 TEAM DSM 13H 11′ 19” + 00H 02′ 28” – –

31 GUILLAUME MARTIN 81 COFIDIS 13H 11′ 21” + 00H 02′ 30” – –

32 JONATHAN CAICEDO 102 EF EDUCATION – NIPPO 13H 11′ 26” + 00H 02′ 35” – –

33 JEFFERSON CEPEDA 75 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 11′ 29” + 00H 02′ 38” – –

34 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 13H 11′ 31” + 00H 02′ 40” – –

35 MIKEL NIEVE 185 TEAM BIKEEXCHANGE 13H 11′ 32” + 00H 02′ 41” – –

36 CLÉMENT CHAMPOUSSIN 13 AG2R CITROEN TEAM 13H 11′ 32” + 00H 02′ 41” – –

37 SIMON CARR 104 EF EDUCATION – NIPPO 13H 11′ 38” + 00H 02′ 47” – –

38 STEVEN KRUIJSWIJK 5 JUMBO – VISMA 13H 11′ 42” + 00H 02′ 51” – –

39 JULEN AMEZQUETA MORENO 73 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 11′ 45” + 00H 02′ 54” – –

40 RUDY MOLARD 126 GROUPAMA – FDJ 13H 11′ 45” + 00H 02′ 54” – –

41 JACK HAIG 44 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 11′ 47” + 00H 02′ 56” – –

42 GOTZON MARTIN SANZ 116 EUSKALTEL-EUSKADI 13H 11′ 53” + 00H 03′ 02” – –

43 SAM OOMEN 7 JUMBO – VISMA 13H 11′ 57” + 00H 03′ 06” – –

44 STEFF CRAS 162 LOTTO SOUDAL 13H 12′ 01” + 00H 03′ 10” – –

45 ANDREY ZEITS 188 TEAM BIKEEXCHANGE 13H 12′ 19” + 00H 03′ 28” – –

46 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 34 ASTANA – PREMIER TECH 13H 12′ 22” + 00H 03′ 31” – –

47 ODD CHRISTIAN EIKING 142 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 13H 12′ 28” + 00H 03′ 37” – –

48 JAMES KNOX 94 DECEUNINCK – QUICK – STEP 13H 12′ 28” + 00H 03′ 37” – –

49 GIANLUCA BRAMBILLA 212 TREK – SEGAFREDO 13H 12′ 29” + 00H 03′ 38” – –

50 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 71 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 13H 12′ 43” + 00H 03′ 52” – –

51 RAFAL MAJKA 224 UAE TEAM EMIRATES 13H 12′ 48” + 00H 03′ 57” – –

52 JAN HIRT 143 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 13H 12′ 54” + 00H 04′ 03” – –

53 LUIS LEON SANCHEZ 38 ASTANA – PREMIER TECH 13H 13′ 11” + 00H 04′ 20” – –

54 OSCAR CABEDO CARDA 63 BURGOS-BH 13H 13′ 38” + 00H 04′ 47” – –

55 ANDREA BAGIOLI 92 DECEUNINCK – QUICK – STEP 13H 13′ 39” + 00H 04′ 48” – –

56 DANIEL NAVARRO 61 BURGOS-BH 13H 13′ 57” + 00H 05′ 06” – –

57 JETSE BOL 62 BURGOS-BH 13H 14′ 00” + 00H 05′ 09” – –

58 MIKEL BIZKARRA 111 EUSKALTEL-EUSKADI 13H 14′ 01” + 00H 05′ 10” – –

59 MAURI VANSEVENANT 98 DECEUNINCK – QUICK – STEP 13H 14′ 03” + 00H 05′ 12” – –

60 MICHAEL STORER 197 TEAM DSM 13H 14′ 16” + 00H 05′ 25” – –

61 GUY NIV 156 ISRAEL START-UP NATION 13H 14′ 47” + 00H 05′ 56” – –

62 SERGIO LUIS HENAO 205 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 13H 15′ 06” + 00H 06′ 15” – –

63 FERNANDO BARCELO 83 COFIDIS 13H 15′ 06” + 00H 06′ 15” – –

64 HARM VANHOUCKE 167 LOTTO SOUDAL 13H 15′ 10” + 00H 06′ 19” – –

65 LUCAS HAMILTON 182 TEAM BIKEEXCHANGE 13H 15′ 13” + 00H 06′ 22” – –

66 BEN ZWIEHOFF 58 BORA – HANSGROHE 13H 15′ 22” + 00H 06′ 31” – –

67 MADS WÜRTZ SCHMIDT 158 ISRAEL START-UP NATION 13H 15′ 25” + 00H 06′ 34” – –

68 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 35 ASTANA – PREMIER TECH 13H 15′ 32” + 00H 06′ 41” – –

69 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 37 ASTANA – PREMIER TECH 13H 15′ 46” + 00H 06′ 55” – –

70 NICHOLAS SCHULTZ 186 TEAM BIKEEXCHANGE 13H 16′ 09” + 00H 07′ 18” – –

71 MAXIM VAN GILS 166 LOTTO SOUDAL 13H 16′ 13” + 00H 07′ 22” – –

72 ANTONIO NIBALI 216 TREK – SEGAFREDO 13H 16′ 30” + 00H 07′ 39” – –

73 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 66 BURGOS-BH 13H 16′ 32” + 00H 07′ 41” – –

74 PAVEL SIVAKOV 136 INEOS GRENADIERS 13H 16′ 46” + 00H 07′ 55” – –

CLASSIFICA A PUNTI

1 FABIO JAKOBSEN 91 DECEUNINCK – QUICK – STEP 100 PTS –

2 JASPER PHILIPSEN 26 ALPECIN – FENIX 68 PTS –

3 ALEX ARANBURU DEBA 32 ASTANA – PREMIER TECH 50 PTS –

4 MICHAEL MATTHEWS 181 TEAM BIKEEXCHANGE 43 PTS –

5 REIN TAARAMÄE 147 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 33 PTS –

6 ARNAUD DEMARE 121 GROUPAMA – FDJ 33 PTS –

7 LILIAN CALMEJANE 12 AG2R CITROEN TEAM 30 PTS –

8 PRIMOŽ ROGLIČ 1 JUMBO – VISMA 29 PTS –

9 ALBERTO DAINESE 193 TEAM DSM 23 PTS –

10 PIET ALLEGAERT 82 COFIDIS 21 PTS –

11 JULEN AMEZQUETA MORENO 73 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 20 PTS –

12 JOAN BOU COMPANY 113 EUSKALTEL-EUSKADI 20 PTS –

13 MAGNUS CORT NIELSEN 107 EF EDUCATION – NIPPO 20 PTS –

14 JON ABERASTURI IZAGA 72 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 18 PTS –

15 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 225 UAE TEAM EMIRATES 18 PTS –

16 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 222 UAE TEAM EMIRATES 17 PTS –

17 ANGEL MADRAZO RUIZ 65 BURGOS-BH 17 PTS –

18 RICCARDO MINALI 145 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 17 PTS –

19 KENNY ELISSONDE 213 TREK – SEGAFREDO 15 PTS –

20 TOBIAS BAYER 22 ALPECIN – FENIX 15 PTS –

21 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN VICTORIOUS 15 PTS –

22 CARLOS CANAL BLANCO 64 BURGOS-BH 15 PTS –

23 BERT VAN LERBERGHE 97 DECEUNINCK – QUICK – STEP 15 PTS –

24 OMAR FRAILE 33 ASTANA – PREMIER TECH 13 PTS –

25 FLORIAN SENECHAL 95 DECEUNINCK – QUICK – STEP 13 PTS –

26 TOM SCULLY 108 EF EDUCATION – NIPPO 13 PTS –

27 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 12 PTS –

28 MARTIN LAAS 54 BORA – HANSGROHE 12 PTS –

29 JORDI MEEUS 55 BORA – HANSGROHE 12 PTS –

30 JOSEF ČERNÝ 93 DECEUNINCK – QUICK – STEP 11 PTS –

31 MIGUEL ANGEL LOPEZ 174 MOVISTAR TEAM 10 PTS –

32 JETSE BOL 62 BURGOS-BH 10 PTS –

33 THOMAS PIDCOCK 134 INEOS GRENADIERS 10 PTS –

34 DYLAN VAN BAARLE 137 INEOS GRENADIERS 10 PTS –

35 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 206 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 10 PTS –

36 MATTEO TRENTIN 228 UAE TEAM EMIRATES 10 PTS –

37 ANDREA BAGIOLI 92 DECEUNINCK – QUICK – STEP 9 PTS –

38 ADAM YATES 138 INEOS GRENADIERS 8 PTS –

39 G LAWSON CRADDOCK 105 EF EDUCATION – NIPPO 8 PTS –

40 FLORIAN VERMEERSCH 168 LOTTO SOUDAL 8 PTS –

41 MIKEL LANDA 41 BAHRAIN VICTORIOUS 7 PTS –

42 JUAN JOSE LOBATO DEL VALLE 115 EUSKALTEL-EUSKADI 7 PTS –

43 GIULIO CICCONE 211 TREK – SEGAFREDO 6 PTS –

44 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 6 PTS –

45 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 118 EUSKALTEL-EUSKADI 6 PTS –

46 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 5 PTS –

47 JAN POLANC 227 UAE TEAM EMIRATES 5 PTS –

48 ALEJANDRO VALVERDE 177 MOVISTAR TEAM 4 PTS –

49 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 4 PTS –

50 FABIO ARU 201 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 3 PTS –

51 SEP VANMARCKE 151 ISRAEL START-UP NATION 3 PTS –

52 CHAD HAGA 195 TEAM DSM 3 PTS –

53 ROMAIN BARDET 191 TEAM DSM 2 PTS –

54 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 215 TREK – SEGAFREDO 2 PTS –

55 RUI OLIVEIRA 226 UAE TEAM EMIRATES 2 PTS –

56 DAVID DE LA CRUZ 221 UAE TEAM EMIRATES 1 PTS –

CLASSIFICA GPM

1 REIN TAARAMÄE 147 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 10 PTS –

2 KENNY ELISSONDE 213 TREK – SEGAFREDO 7 PTS –

3 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 222 UAE TEAM EMIRATES 6 PTS –

4 TOBIAS BAYER 22 ALPECIN – FENIX 5 PTS –

5 SEPP KUSS 6 JUMBO – VISMA 3 PTS –

6 LILIAN CALMEJANE 12 AG2R CITROEN TEAM 3 PTS –

7 ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO 118 EUSKALTEL-EUSKADI 3 PTS –

8 SEP VANMARCKE 151 ISRAEL START-UP NATION 2 PTS –

9 ENRIC MAS 171 MOVISTAR TEAM 1 PTS –

10 RUI OLIVEIRA 226 UAE TEAM EMIRATES 1 PTS –

CLASSIFICA GIOVANI

1 EGAN ARLEY BERNAL 131 INEOS GRENADIERS 13H 09′ 48” – – –

2 GINO MÄDER 45 BAHRAIN VICTORIOUS 13H 10′ 01” + 00H 00′ 13” – –

3 ALEKSANDR VLASOV 31 ASTANA – PREMIER TECH 13H 10′ 04” + 00H 00′ 16” – –

4 RÉMY ROCHAS 88 COFIDIS 13H 10′ 42” + 00H 00′ 54” – –

CLASSIFICA A SQUADRE

1 UAE TEAM EMIRATES 39H 28′ 41” – –

2 MOVISTAR TEAM 39H 29′ 03” + 00H 00′ 22” –

3 BAHRAIN VICTORIOUS 39H 29′ 31” + 00H 00′ 50” –

4 TREK – SEGAFREDO 39H 29′ 55” + 00H 01′ 14” –

5 INEOS GRENADIERS 39H 29′ 56” + 00H 01′ 15” –

6 AG2R CITROEN TEAM 39H 31′ 14” + 00H 02′ 33” –

7 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 39H 31′ 25” + 00H 02′ 44” –

8 TEAM DSM 39H 31′ 33” + 00H 02′ 52” –

9 JUMBO – VISMA 39H 32′ 30” + 00H 03′ 49” –

10 EF EDUCATION – NIPPO 39H 32′ 34” + 00H 03′ 53” –

11 EUSKALTEL-EUSKADI 39H 32′ 42” + 00H 04′ 01” –

12 ASTANA – PREMIER TECH 39H 34′ 04” + 00H 05′ 23” –

13 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 39H 34′ 51” + 00H 06′ 10” –

14 DECEUNINCK – QUICK – STEP 39H 35′ 17” + 00H 06′ 36” –

15 TEAM BIKEEXCHANGE 39H 35′ 26” + 00H 06′ 45” –

16 COFIDIS 39H 36′ 09” + 00H 07′ 28” –

17 BURGOS-BH 39H 37′ 09” + 00H 08′ 28” –

18 LOTTO SOUDAL 39H 38′ 24” + 00H 09′ 43” –

19 BORA – HANSGROHE 39H 40′ 28” + 00H 11′ 47” –

20 GROUPAMA – FDJ 39H 43′ 53” + 00H 15′ 12” –

21 TEAM QHUBEKA NEXTHASH 39H 45′ 53” + 00H 17′ 12” –

22 ISRAEL START-UP NATION 39H 50′ 13” + 00H 21′ 32” –

23 ALPECIN – FENIX 39H 57′ 13” + 00H 28′ 32” –

