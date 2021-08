Un successo da applausi per Romain Bardet. Il corridore del Team DSM torna a vincere una tappa in un Grande Giro a distanza di quattro anni, andandosi a prendere a braccia alzate il traguardo di Pico Villuercas, arrivo della quattordicesima tappa della Vuelta a España 2021. Il transalpino è arrivato da solo, staccando in precedenza i compagni di fuga e precedendo Jesus Herrada (Cofidis) e Jay Vine (Alpecin-Fenix) a 44”.

Per Bardet una vittoria meritata, che evidenzia il suo stato di forma con cui è arrivato in terra iberica e che, con un po’ di fortuna in più e senza farsi coinvolgere in una caduta che gli ha fatto perdere dodici minuti, avrebbe potuto fare classifica. Intanto però il francese può festeggiare il suo ritorno in vetta nella classifica degli scalatori, superando Damiano Caruso (Bahrain-Merida).

Il transalpino è soddisfattissimo di quanto fatto quest’oggi: “Splendida vittoria. Il morale della squadra è alle stelle per i podi di Alberto Dainese e le vittorie di Michael Storer. Oggi il DS mi ha indicato il punto preciso in cui attaccare e l’ho seguito. Sono riuscito a creare il buco giusto e non mi hanno più ripreso, lì ho solo cercato di dare il meglio di me stesso“.

Bardet dà un grande merito all’atmosfera che sta respirando in questa corsa, merito anche della sua squadra: “Mi sto divertendo tantissimo in questa Vuelta. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, siamo sempre sul pezzo e sono riuscito a riscrivere i miei obiettivi dopo la caduta che mi ha tolto dalla classifica generale“.

Foto: LaPresse