Vuelta a España 2021 oggi, seconda tappa: percorso, altimetria, favoriti. Spazio ai velocisti

Seconda tappa per la Vuelta a España 2021, la prima in linea dopo la cronometro d’apertura in quel di Burgos. Oggi con ogni probabilità sarà lotta tra le ruote veloci nella Caleruega-Burgos di 166,8 km. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO

Frazione completamente piatta che non presenta nessuna difficoltà a livello altimetrico, dunque in palio non ci saranno punti per la classifica dei GPM. Una lunga attesa per le compagini dei velocisti, che dovranno organizzarsi al meglio per il finale, il quale sarà percorso sicuramente a velocità folli.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Mancano alcuni dei migliori velocisti al mondo, protagonisti al Tour de France, ma lo spettacolo sarà in ogni caso tanto. A giocarsi il successo ci saranno il belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), già rivale di Cavendish alla Grande Boucle, il francese Arnaud Démare (Groupama FDJ), che vuol tornare protagonista dopo un inizio estate non a grandi livelli, e l’australiano Michael Matthews (Bike-Exchange), che con una buona dose di abbuoni potrebbe sognare addirittura la maglia di leader della classifica generale. Occhio a nomi come Juan Sebastián Molano (UAE-Team Emirates) e Jordi Meeus (BORA – hansgrohe), che possono sicuramente far saltare il banco.

In casa Italia da seguire Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) ed Alberto Dainese (Team DSM), che avranno le proprie chances per giocarsi alla grande la volata.