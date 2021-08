Vuelta a España 2021 oggi, Jaén-Córdoba: orario, tv, programma, streaming

Oggi andrà in scena la dodicesima tappa della Vuelta a España 2021 da Jaén a Córdoba, di 175 chilometri. Sarà una frazione molto movimentata in particolare nel finale che, così come è accaduto nelle ultime due frazioni, potrebbe regalare forti emozioni.

Dopo una prima parte di tappa quasi totalmente pianeggiante, il gruppo affronterà prima l’Alto de San Jeronimo di terza categoria: 13 chilometri al 3,3% ma con un tratto in falsopiano sul finale a diminuire la pendenza media. Discesa, un attimo di respiro e subito l’Alto del 14%: 7,2 chilometri al 5,6% ma con un tratto durissimo sulla parte conclusiva, pendenze oltre il 10%.

Di seguito il programma e gli orari della dodicesima tappa della Vuelta di Spagna 2021. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARIO DODICESIMA TAPPA

GIOVEDì 26 AGOSTO:

13.14 Partenza

17.30 (circa) Arrivo

VUELTA A ESPAÑA 2021: COME VEDERE DODICESIMA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

