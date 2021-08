Vuelta a Espana 2021 oggi, Gandia-Balcón de Alicante: orario, tv, programma, streaming

Andrà in scena oggi la settima frazione della Vuelta a España 2021 che chiamerà in causa i big della classifica. La Gandia-Balcón de Alicante di 152 chilometri con ben sei GPM di cui due di prima categoria un dislivello veramente importante anche in considerazione della lunghezza della tappa.

A pochi chilometri dal via il gruppo si troverà a scalare il GPM di prima categoria di Puerto la Llacuna di 9,4km con una pendenza media del 6,2%. Seguirà un lungo tratto vallonato che porterà all’ascesa di terza categoria di Puerto de Benilloba (3 km al 3,5%). Al termine della seguente discesa il terzo GPM di giornata il Puerto de Tundos di seconda categoria (7,1 km al 5,2% di pendenza media).

A poco meno di 50 chilometri dal traguardo il gruppo scalerà il Puerto de Collao lunga 9,5 km al 4,6%. Ancora una breve discesa e un tratto abbastanza mosso che aprirà le porte alla penultima asperità di giornata il Puerto de Tibi (5,3 km al 5,3% di media). Al termine della discesa prenderà il via la salita finale il Balcon de Alicante di prima categoria, si tratta di un’ascesa lunga 8,4 km con una pendenza media del 6,2% ma con punte al 14%.

