Vuelta a España 2021 oggi, Antequeta-Valdepenas de Jaén: orario, tv, programma, streaming

Oggi andrà in scena l’undicesima tappa della Vuelta a España 2021 la Roquetas de Mar-Rincón de la Victoria di 133,6 km la più corta di questa seconda settimana. Sarà una frazione molto movimentata in particolare nel finale che, così come è accaduto ieri, potrebbe regalare forti emozioni.

Primi 20 chilometri di tappa abbastanza pianeggianti. A seguire una serie di salitelle che non saranno pero GPM. Il gruppo affronterà nell’ordine: Benamejì, Rute, Las Lagunillas, Priego de Cordoba, Caserias, Alcalà La Real. A 13 km dal traguardo l’unica vera ascesa di giornata, il Puerto de Locubin, si tratta di quasi 9 chilometri al 5% di media. Negli ultimi 2,5 km si toccheranno punte fino al 20%.

Di seguito il programma e gli orari dell’undicesima tappa della Vuelta di Spagna 2021. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VUELTA A ESPAÑA 2021: PROGRAMMA E ORARIO UNDICESIMA TAPPA

MERCOLEDì 25 AGOSTO:

14.15 Partenza

17.30 (circa) Arrivo

VUELTA A ESPAÑA 2021: COME VEDERE L’UNDICESIMA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Foto: LaPresse