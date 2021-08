Odd Christian Eiking è sopravvissuto anche al Pico Villuercas e domani vestirà, nuovamente, la maglia roja di leader della classifica generale della Vuelta a España 2021. Il corridore norvegese dell’Intermarché-Wanty, nel finale, ha perso 20″ da Primoz Roglic, ma si è difeso bene dall’assalto di Guillaume Martin e ha buone chance di chiudere la seconda settimana come primo della classifica generale della Vuelta 2021.

Eiking ha appena 1’36” di vantaggio sul grande favorito Primoz Roglic e, dunque, non ha chance di vincere la Vuelta. Ad ogni modo, il suo margine su gran parte degli uomini di classifica è sicuramente importante e se riuscisse a difendersi bene anche nella terza settimana, potrebbe concludere la gara nella top-10 finale.



Queste le dichiarazioni rilasciate da Eiking al termine della frazione odierna: “Nel finale ho sofferto parecchio. La salita finale, ad ogni modo, non era troppo dura e, dunque, sono rimasto in coda per molti chilometri per risparmiare energie. Martin ha provato ad attaccarmi, ma non lo temevo perché sapevo che il vento contrario lo avrebbe rallentato. A tre chilometri dall’arrivo ho capito che sarei riuscito a difendere la maglia. Ci proverò anche domani, poiché so di avere buone gambe“.

Foto: Lapresse