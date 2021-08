Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della sedicesima tappa: fuga o volata a Santa Cruz de Bezana?

La Vuelta a España 2021 riparte oggi con la sedicesima tappa, la Laredo-Santa Cruz de Bezana di 180 chilometri. Si tratta di una frazione, sulla carta, adatta alle ruote veloci. Tuttavia, il finale è molto tortuoso e questo potrebbe invogliare quei corridori rapidi che non si sentono sicuri in uno sprint a ranghi compatti, come Michael Matthews, Magnus Cort e Matteo Trentin, ad attaccare al mattino per portare via una fuga vincente.

Stante la conformazione degli ultimi chilometri, ad ogni modo, il favorito principale dovrebbe essere il transalpino Arnaud Demare. Il corridore della Groupama-FDJ, però, per ora ha faticato in questa Vuelta e non appare certamente imbattibile. La frazione odierna, inoltre, può rappresentare un’occasione molto ghiotta per l’azzurro Alberto Dainese. Lo sprinter della DSM, da U23, ha anche vinto gare molto dure, come il Trofeo Città di San Vendemiano, e potrebbe resistere ai vari strappi presenti nel finale odierno.

Il più veloce in assoluto resta la maglia verde Fabio Jakobsen. Il neernaldese della Deceuninck-Quick Step, però, è sembrato già abbastanza stanco durante la seconda settimana e non è detto che, oggi, riesca a fare il suo sprint. E’ molto pericolosa, inoltre, anche la coppia della Bora-Hansgrohe composta da Jordi Meeus e Martin Laas, così come il belga della Cofidis Piet Allegaert e il basco della Caja Rural Jon Aberasturi.

I FAVORITI DELLA SEDICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Arnaud Demare

**** Michael Matthews, Magnus Cort, Alberto Dainese

*** Matteo Trentin, Fabio Jakobsen, Jordi Meeus

** Jon Aberasturi, Martin Laas, Florian Sénéchal, Piet Allegaert

* Stan Dewulf, Clement Venturini, Sacha Modolo, Alexander Krieger, Edward Planckaert, Luis Leon Sanchez, Jan Tratnik, Andrea Bagioli, Jens Keukeleire, Juan José Lobato, Tom Pidcock, Riccardo Minali, Itmar Einhorn, Andreas Kron, Florian Vermeersch, Luca Mezgec, Robert Stannard, Quinn Simmons, Ryan Gibbons, Rui Oliveira

Foto: UAETeamEmirates/Fizza