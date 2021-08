Vuelta a España 2021, il borsino dei favoriti della dodicesima tappa: volata o fuga a Cordoba?

E’ in programma, oggi, una delle frazioni più complesse da pronosticare della Vuelta a España 2021. Si tratta della Jaén-Córdoba di 175 chilometri, la quale prevede le scalate di due GPM, l’Alto de San Geronimo e l’Alto del 14%, prima dell’arrivo nella sopraccitata città dell’Andalusia. Una tappa quasi identica a questa è stata proposta nel 2014 e fu vinta dal tedesco John Degenkolb, il quale regolò una quarantina di corridori in volata.

Quella frazione, però, era ad inizio Vuelta, mentre questa è situata a metà del grande giro spagnolo. Sarà più probabile, dunque, vedere andare in porto una fuga. Tutto passa da ciò che decideranno di fare i principali favoriti di questa tappa, come l’australiano Michael Matthews e l’azzurro Matteo Trentin. Essi potrebbero muoversi in prima persona a inizio giornata oppure potrebbero usare le loro squadre per inseguire gli eventuali attaccanti.

Ha tante carte per questa frazione la Deceuninck-Quick Step, la quale potrebbe puntare su Florian Sénéchal o su Zdenek Stybar. Anche Arnaud Demare, che fin qui ha faticato nelle volate a ranghi compatti, potrebbe farci un pensierino. Le salite di giornata, infatti, non dovrebbero spaventare troppo il transalpino. In casa Italia, oltre a Trentin, un nome che potrebbe fare bene in questa tappa è Sacha Modolo, il quale, dopo il ritiro di Philipsen, è libero da compiti di gregariato. In passato, quando era al top della forma, il veneto, su ascese come quelle di oggi, andava assai forte.

I FAVORITI DELLA DODICESIMA TAPPA DELLA VUELTA 2021

***** Michael Matthews

**** Matteo Trentin, Florian Sénéchal

*** Clément Venturini, Jon Aberasturi, Magnus Cort, Arnaud Demare

** Stan Dewulf, Luis Leon Sanchez, Omar Fraile, Maximilian Schachmann, Zdenek Stybar, Sep Vanmarcke, Andreas Kron, Ryan Gibbons

* Alexander Krieger, Sacha Modolo, Edward Planckaert, Jan Tratnik, Martin Laas, Jordi Meeus, Fernando Barcelo, Juan José Lobato, Jhonatan Narvaez, Dylan Van Baarle, Florian Vermeersch, Maxim Van Gils, Robert Stannard, Quinn Simmons

Foto: Lapresse