Enric Mas, oggi, ha evitato per un soffio la brutta caduta che ha coinvolto anche il suo principale rivale per il successo finale della Vuelta a España 2021, ovvero Primoz Roglic. Il corridore spagnolo, infatti, si trovava appena dietro ai corridori che sono finiti per terra. Tra essi c’era pure il suo compagno Nelson Oliveira, al quale è andata decisamente male dato che è finito addosso a del filo spinato.

Per Mas sarebbe impostante non perdere il corridore portoghese. La sua Movistar, infatti, deve già fare a meno di Alejandro Valverde e Johan Jacobs e un altro ritiro lascerebbe lo spagnolo con appena quattro compagni al suo fianco. Se Roglic dovesse stare bene, cosa non scontata dopo la caduta di oggi, non sarebbe facile isolarlo, dato che la sua Jumbo-Visma, già ora, è in netta maggioranza visto che ha tutti e otto gli effettivi a disposizione.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Enric Mas al termine della frazione odierna: “E’ stata una tappa molto dura, siamo andati a tutta sin dall’inizio e faceva caldissimo. C’è stata una brutta caduta in gruppo, io non sono stato coinvolto, però sono stato costretto a mettere il piede a terra. Purtroppo Nelson Oliveira si è fatto male. Spero, ad ogni modo, che non sia nulla di troppo grave e che riesca a proseguire la sua Vuelta“.

Foto: Lapresse