Una quarta tappa della Vuelta a España 2021 positiva per i colori azzurri soprattutto grazie ad Alberto Dainese. Il portacolori del Team DSM ha infatti concluso in quarta piazza nello sprint dominato dall’olandese Fabio Jakobsen: un risultato più che discreto per il velocista italiano.

Le sue parole nel comunicato della squadra: “E’ stato tutto abbastanza calmo e rilassante per gran parte della giornata, poi a circa 25 chilometri dal traguardo abbiamo cercato di organizzare la squadra ed andare in testa. La strada era leggermente in discesa e super veloce ed il gruppo molto frenetico. A volte ci siamo persi ma altre volte siamo riusciti a stare uniti”.

Prosegue: “I ragazzi hanno lavorato sodo per portarmi in posizione prima della piccola salita a tre chilometri dalla fine e da lì ho provato a fare un po’ da solo. Ho lanciato il mio sprint un po’ lontano, dalle retrovie, ma vedo che le gambe ci sono e mi sono sentito meglio degli altri giorni quindi spero di poter migliorare questo risultato”.

© Team DSM | Patrick Brunt | Keep Challenging