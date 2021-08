Volley, Olimpiadi Tokyo: risultati oggi e classifica. USA e Brasile vincono i gironi, Italia e Serbia seconde

Si è conclusa la fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli USA hanno conquistato il primo posto nella Pool A sconfiggendo l’Italia al tie-break e ai quarti di finale se la dovranno vedere con la Repubblica Dominicana, che ha sconfitto il Giappone per 3-1 nel decisivo scontro diretto (17 punti di Prisilla Rivera, padrone di casa eliminate). Il Brasile ha passeggiato sul Kenya con un rapido 3-0 e ha conquistato il primo posto nella Pool A, guadagnandosi il quarto di finale contro la Russia, sconfitta al tie-break dalla Turchia (22 punti di Meryem Boz contro i 20 di Irina Voronkova).

Italia e Turchia hanno così chiuso al secondo e al terzo posto nel girone, dunque sarà il sorteggio a decidere quali avversarie affronteranno ai quarti di finale: l’urna le abbinerà a Serbia o alla Corea del Sud (oggi le slave si sono imposte sulle asiatiche con 12 marcature di Tijana Boskovic). Più tardi il sorteggio per definire il tabellone, di seguito tutti i risultati oggi e le classifiche dei due gironi.

RISULTATI OGGI E CLASSIFICA

Serbia vs Corea del Sud 3-0 (25-18; 25-17; 25-15)

USA vs Italia 3-2 (21-25; 25-16; 25-27; 25-16; 15-12)

Turchia vs Russia 3-2 (21-25; 25-23; 25-23; 15-25; 15-10)

Repubblica Dominicana vs Giappone 3-1 (25-10; 25-23; 19-25; 25-19)

Brasile vs Kenya 3-0 (25-10; 25-16; 25-8)

Cina vs Argentina 3-0 (25-15; 25-22; 25-19)

CLASSIFICA GRUPPO A:

1. Brasile 5 vittorie (14 punti)

2. Serbia 4 vittorie (12 punti)

3. Corea del Sud 3 vittorie (7 punti)

4. Repubblica Dominicana 2 vittorie (8 punti9

5. Giappone 1 vittoria (4 punti)

6. Kenya 0 vittorie (0 punti)

CLASSIFICA GRUPPO B:

1. USA 4 vittorie (10 punti)

2. Italia 2 vittorie (10 punti)

3. Turchia 3 vittorie (9 punti)

4. Russia 3 vittorie (9 punti)

5. Cina 2 vittorie (7 punti)

6. Argentina 0 vittorie (0 punti)

