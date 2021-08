Francia-Russia sarà la Finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Galletti si sono imposti con un secco 3-0 (25-22; 25-19; 25-22) nei confronti dell’Argentina, mentre l’Armata Rossa ha eliminato il Brasile per 3-1 (18-25; 25-21; 26-24; 25-23). Per i transalpini si tratta del primo atto conclusivo a cinque cerchi della loro storia, mentre la Russia trionfò nel 2012 (recuperando da 0-2 proprio contro i verdeoro) e perse nel 2000 contro la Jugoslavia. L’appuntamento è per sabato 7 agosto (ore 14.15).

Gli uomini di coach Laurent Tillie hanno fatto la voce grossa contro l’Albiceleste, non andando sostanzialmente mai in affanno e sembrando sempre in totale controllo della contesa. Il regista Antoine Brizard ha mandato in doppia cifra il suo opposto Jean Patry (15 punti), gli schiacciatori Trevor Clevenot (14) ed Earvin Ngapeth (12). L’Argentina, che aveva eliminato l’Italia ai quarti di finale, si è arresa nettamente: la regia di Luciano De Cecco è parsa un po’ spuntata, Bruno Lima non ha ingranato (9 punti) e non sono bastate le 13 marcature di Facundo Conte.

Il Brasile si è trovato avanti 19-12 e 23-20 nel terzo set, ma si è fatto incredibilmente rimontare e lì la Russia ha vinto la sua partita (i verdeoro potevano andare sul 2-1). I Campioni Olimpici vengono eliminati con i 18 punti di Yoandy Leal, gli 11 di Wallace De Souza, i 10 di Ricardo Lucarelli e la regia di Bruninho; la Russia avanza trascinata da un surreale Maxim Mikhaylov (22 punti) e dagli ottimi martelli Egor Kliuka (15) e Ivan Iakovlev (12).

