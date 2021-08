Volley, Olimpiadi Tokyo 2020: la Russia è la prima semifinalista, Mikhaylov e compagni stendono il Canada

La Russia è la prima semifinalista del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La compagine europea ha sconfitto il Canada per 3-0 (25-21; 30-28; 25-22) in 99 minuti di gioco. Punteggio severo in un match in cui gli sfavoriti nordamericani hanno cercato di tenere testa alla favorita corazzata e l’hanno anche impensierita tra secondo parziale (trascinato a dei lunghi vantaggi, dove la Nazionale della Foglia d’Acero ha annullato cinque set point) e terza frazione (sempre dietro nel punteggio, ma senza lasciar dilagare i rivali).

La Russia, che aveva vinto la Pool A, si sbarazza della quarta forza del Gruppo B e si guadagna il diritto di proseguire la propria avventura a Cinque Cerchi: tra due giorni si scenderà in campo per sfidare in semifinale la vincente di Brasile-Giappone (i verdeoro sono chiaramente favoriti). A indirizzare la contesa sono stati i soliti formidabili attaccanti della formazione guidata dal coach finlandese Tuomas Sammelvuo: 14 punti per l’opposto Maxim Mikhaylov, 15 (con 3 muri) per lo schiacciatore Dmitry Volkov affiancato di banda da Egor Kliuka (12). Buona regia di Igor Kobzar, che ha sfruttato bene anche i centrali Artem Volvich (8) e Ivan Iakovlev (7). Al Canada non sono bastati John Gordon (15 punti), Ryan Sclater (14) e Nicholas Hoag (10).

