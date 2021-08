Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: gli USA si sbarazzano della Dominicana, in semifinale contro Italia o Serbia

Gli USA confermano il pronostico della vigilia, travolgendo la Repubblica Dominicana con uno schiacciante 3-0 (25-11; 25-20; 25-19) nei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La formazione a stelle e strisce si era garantita questo comodo accoppiamento battendo l’Italia al tie-break nell’ultimo match della Pool B e oggi non hanno avuto grossi problemi a chiudere la pratica in 83 minuti di gioco. Dopo un primo set a senso unico e un secondo parziale già chiuso a metà visto il vantaggio di sei punti, le caraibiche hanno cercato una timida reazione nella terza frazione e sono rimaste ancorate nel punteggio prima di crollare nel finale.

Gli USA confermano il loro grande feeling con la rassegna a cinque cerchi dopo il bronzo di Rio 2016 e il doppio argento tra Pechino 2008 e Londra 2012. Le ragazze di coach Karch Kiraly sono state impressionanti in tutti i fondamentali, senza avere dei passaggi a vuoto degni di nota e annichilendo un avversario sì inferiore tecnicamente ma alla vigilia desideroso di ben figurare. Semifinale in tasca, venerdì 6 agosto si tornerà in campo contro la vincente di Italia-Serbia, in programma oggi alle ore 10.00.

Nonostante gli infortuni di Jordyn Poulter e Jordan Thompson, gli USA hanno comunque i mezzi per fare la differenza in attacco: si chiamano Andrea Drews (21 punti) e Michelle Bartsch-Hackley (13), entrambe ben imbeccate dalla regista Micha Hancock, brava a mandare in doppia cifra anche la centrale Haleigh Washington (10). Alla Repubblica Dominicana non è bastata la stella Brayelin Martinez (16), sottotono Prisilla Rivera (7). Dall’altra parte del tabellone la Cora del Sud, giustiziera della Turchia, attende la vincente di Brasile-Russia.

