Non c’è neanche il tempo di tirare il fiato: appena concluse le Olimpiadi di Tokyo 2020, l’universo della pallavolo è immediatamente atteso da un altro impegno internazionale. Dal 18 agosto al 4 settembre si disputeranno infatti gli Europei 2021 di volley femminile. Saranno Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria a ospitare la 32ma rassegna continentale: 24 squadre partecipanti, suddivise in quattro gironi da sei formazioni ciascuno, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale dove inizierà la fase a eliminazione diretta.

Si tratterà di un’occasione di riscatto e di rivalsa per quasi tutte le Nazionali, visto che ai Giochi non c’erano rappresentative europee in finale. La Serbia, grande favorita della vigilia, è tornata a casa soltanto con una medaglia di bronzo e vuole subito tornare a vincere: le slave difendono il titolo conquistato due anni fa e puntano a confermarsi ai vertici da Campionesse del Mondo. Le ragazze di coach Zoran Terzic dovranno vedersela con altre realtà in cerca di riscatto come l‘Italia, eliminata proprio dalla Serbia ai quarti di finale in Giappone e alla ricerca di un nuovo equilibrio.

La Turchia deve ancora digerire il ko contro la Corea del Sud subito alle Olimpiadi. Il sestetto di Giovanni Guidetti avrà sicuramente il dente avvelenato e insegue un podio che appare sicuramente alla portata. La Russia ha le carte in regola per essere una outsider, anche se è lontana dai fasti di un tempo. Andranno seguite con grande attenzione la Polonia e l’Olanda, formazioni assenti a Tokyo e in grado di stupire visto che gli Europei rappresentano l’appuntamento più importante dell’anno.

