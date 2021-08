Volley femminile, Europei 2021: sarà una passeggiata per le azzurre contro l’Ungheria?

Si preannuncia una serata tutto sommato tranquilla per l’Italia, attesa dalla sfida contro l’Ungheria, seconda partita del girone di qualificazione della formazione di Davide Mazzanti all’Europeo 2021. Il tecnico azzurro potrà permettersi anche qualche esperimento contro una formazione che non dovrebbe creare particolari grattacapi a Stylla e compagne.

L’Ungheria ha conquistato l’accesso agli Europei vincendo, assieme alla Francia, il gruppo E. Il tecnico delle ungheresi è Jakub Gluszak e non è ancora ben definito il ruolo delle due alzatrici a sua disposizione: il posto da titolare se lo giocano Zsuzsanna Kiraly-Talas più esperta, 28 anni, in forza al Vasas Obuda ma con un passato anche in Polonia nel Cracovia e la più giovane (23 anni) Fanni Bagyinka, che ha sempre giocato in Ungheria e milita nell’UTE Budapest.

Al centro vengono schierate Zsofia Gyimes gioca nell’UTE Budapest. Ha frequentato la Kansas State University e ha giocato a Bordeaux e Hanna Bodovics che ha sempre giocato in Ungheria ed è in forza al Fatum Nyíregyháza. L’alternativa è Orsolya Papp del Vasas Obuda.

In banda la più pericolosa è Greta Kiss ha giocato lo scorso anno nel Vasas Obuda prima di trasferirsi al Szent Benedek sempre in Ungheria. Attenzione anche a Greta Szakmary, tre anni allo Schwerin in Germania e poi dal prossimo anno nel massimo campionato turco al Aydın Büyükşehir Belediyespor.

L’opposta è Agnes Pallag, forte di una lunga esperienza all’estero. Prima in Finlandia, Belgio e poi ha girovagato in Francia, tra Vandoeuvre Nancy, Paris Saint Cloud, Cannes, Mougins e lo scorso anno si è trasferita in Germania al VfB Suhl Lotto Thüringen. Il libero è Fruzsina Toth in forza al Fatum Nyíregyháza dove ha sviluppato tutta la carriera. Si gioca alle 20.

Foto: Cev