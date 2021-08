Volley femminile, Europei 2021: calendario partite 18 agosto. Orari, tv, programma, streaming

Prenderanno il via oggi 18 agosto gli Europei di volley femminile. La massima competizione continentale andrà in scena fino al 4 settembre in Serbia, Croazia, Bulgaria, Romania. Sarà la giusta occasione per le nazionali che vanno a caccia di una rivincita dopo le Olimpiadi come ad esempio per l’Italia.

Oggi si disputeranno due match: Bulgaria-Grecia e Romania-Turchia. Sulla carta entrambe le partite sembrano abbastanza segnate. Le bulgare così come le turche non dovrebbero avere problemi a partire bene e posizionarsi bene nella Pool B.

Di seguito il programma delle sfide di oggi 18 agosto degli Europei 2021 di volley femminile. I match in programma entrambi alle ore 19.30 saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA 18 AGOSTO

MERCOLEDì 18 AGOSTO

Ore 19.30

Bulgaria vs Grecia

Romania vs Turchia

Diretta streaming su DAZN

Foto: CEV