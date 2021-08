Volley, Europei 2021: le favorite. Sarà ancora Francia contro Russia? Italia outsider con l’incognita opposto

Ventuno anni dopo la sfida tra Jugoslavia e Russia che assegnò l’oro olimpico a Sydney 2000, la finale a Cinque Cerchi di Tokyo del volley maschile è stata giocata da due nazionali europee, Francia e Russia con il successo dei transalpini. L’Europeo che scatterà l’1 settembre prossimo in Finlandia, Estonia, Repubblica Ceca e Polonia acquista ancora più valore se si aggiunge che la fase finale sarà ospitata dalla squadra che nelle ultime due edizioni ha vinto il Campionato Mondiale.

Non mancheranno le defezioni e le novità, come si conviene ad un insolito Europeo che si gioca ad un mese dai Giochi Olimpici. Novità e defezioni che riguarderanno soprattutto le squadre che ai Giochi hanno partecipato. In panchina, ad esempio, i campioni olimpici della Francia non avranno più Laurent Tillie ma il vate del volley brasiliano Bernardinho, mentre l’Italia, eliminata ai quarti di finale dall’Argentina a Tokyo, aveva già programmato il cambio tecnico con Fefè De Giorgi al posto di Gianlorenzo Blengini.

In casa azzurra mancheranno all’appello tre dei pilastri che hanno sostenuto la Nazionale nelle ultime tre avventure olimpiche (bronzo a Londra, argento a Rio e quinto posto a Tokyo), Ivan Zaytsev (alle prese con problemi fisici piuttosto seri), il libero Massimo Colaci e Osmany Juantorena che ha annunciato per la seconda volta (probabilmente quella conclusiva) l’addio alla maglia azzurra. Anche per questo gli azzurri, inseriti nel gruppo B con Bielorussia, Bulgaria, Montenegro, Repubblica ceca e Slovenia, non partono con i favori del pronostico. C’è curiosità per vedere all’opera la nuova coppia di opposti, composta da Pinali, pronto per l’avventura a Trento, e Romanò, che bene si è comportato a Siena in serie A2, ma anche la batteria di attaccanti ricevitori, composta tutta da atleti giovani e di prospettiva, a partire dal meno giovane Lavia, fino ad arrivare a Michieletto, che si è già messo in mostra a Tokyo ed ha disputato la finale di Champions League, Recine e Bottolo, protagonisti con la maglia azzurra alla VNL. L’obiettivo minimo per gli azzurri sono i quarti di finale dove, in caso di secondo posto nel girone, potrebbe esserci l’incrocio pericoloso con i campioni olimpici francesi, oppure, in caso di vittoria del girone, con la pur pericolosa Germania di Andrea Giani.

Le due favorite principali sono le due finaliste dei Giochi Olimpici, anche se si presenteranno agli Europei con qualche defezione e magari con un pizzico di stanchezza e senza le motivazioni a mille (soprattutto nella fase iniziale). Francia e Russia rischiano di ritrovarsi ancora una volta a giocarsi la vittoria finale ma non sono le sole pretendenti al titolo. Assieme a loro, in prima fila, c’è la squadra padrona di casa, la Polonia che ha qualcosa da farsi perdonare al proprio pubblico, dopo l’uscita ai quarti di finale da favorita numero uno dei Giochi. Leon e compagni, davanti al pubblico amico, ci terranno a fare bella figura e sono una delle squadre da battere.

In seconda fila, oltre alla nuova Italia di De Giorgi, si può sistemare la squadra campione in carica, la Serbia, squadra da sempre protagonista ad alti livelli in Europa, che farà leva sui suoi veterani, un po’ logori ma sempre fortissimi, e che sta facendo fatica nelle ultime annate a trovare ricambi all’altezza. Attenzione anche alla Slovenia di Massimo Giuliani (finalista tre anni fa) che può contare su un gruppo ben collaudato, capace di raggiungere le semifinali della VNL a Rimini e che si è preparata per l’evento continentale non dovendo affrontare i Giochi.

Tra le squadre che potrebbero trovarsi, magari con un tabellone favorevole o sfruttando qualche eliminazione eccellente a sorpresa, in zona podio restano la Germania di Andrea Giani che, va ricordato, a gennaio 2020 contese in finale il posto ai Giochi Olimpici alla Francia, poi campione a Cinque Cerchi, e l’Olanda di Abdel Aziz e Ter Horst che però non sembra avere la continuità per puntare al successo finale.

Foto Fivb