Al termine del doppio successo in amichevole contro il Belgio, Ferdinando De Giorgi, neo ct della Nazionale italiana di volley, ha diramato i 14 convocati per gli Europei 2021 in programma dal 1° al 19 settembre in quattro Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia. Gli azzurri sono inseriti nel gruppo B ed affronteranno Bielorussia, Bulgaria, Montenegro, Repubblica Ceca e la temibile Slovenia.

Sono appena sei i reduci dal flop olimpico di Tokyo: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Anzani e Gianluca Galassi. Come ampiamente prevedibile, De Giorgi lancerà un nuovo corso improntato sui giovani, anche se in futuro potrebbe tornare ancora utile Ivan Zaytsev, attualmente fuori dai giochi dopo l’operazione al ginocchio. Ha invece dato l’addio definitivo alla Nazionale l’italo-cubano Osmany Juantorena.

L’Italia che sta nascendo mostra un potenziale decisamente importante in banda, i palleggiatori non si discutono, i liberi ed i centrali appaiono affidabili. Tutto bellissimo, se non fosse per il problema opposto. De Giorgi ha optato per Giulio Pinali e Yuri Romanò, entrambi non giovanissimi (classe 1997). Il primo, dopo una buona stagione a Ravenna, è stato ingaggiato da Trento; il secondo è reduce invece da un’annata in A2 con Siena, prima di venire ingaggiato in A1 da Milano per la stagione 2021-2022, nella quale rivestirà però il ruolo di riserva del campione olimpico francese Jean Patry. Insomma, non proprio il curriculum ideale per i due opposti della Nazionale. Che manchi una stella è evidente, ma è innegabile come i club nostrani, in questo ruolo, da tempo ormai investano su risorse straniere. Prometteva bene Gabriele Nelli, al quale è tuttavia sempre mancato il definitivo salto di qualità in campo internazionale, un po’ come accaduto a Luca Vettori. Si parlava bene anche dell’italo-brasiliano Matheus Motzo, ma a 22 anni affronterà ancora una stagione in A2 con Cantù. Insomma, il problema è tangibile: impensabile nel volley moderno fissare grandi obiettivi senza un opposto di altissimo profilo. La soluzione più semplice, nell’immediato, sarà proprio quella di affidarsi nuovamente a Zaytsev, a dispetto degli anni ancora (di gran lunga) il miglior interprete del ruolo in Italia.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI 2021 DI VOLLEY

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Fabio Ricci, Lorenzo Cortesia

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Mattia Bottolo

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Foto: Lapresse