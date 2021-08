VIDEO Napoli-Venezia 2-0, gol Serie A: highlights e sintesi. Decisivi nella ripresa Insigne ed Elmas

Il calcio in Italia ha visto proseguire la prima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: in uno dei due match delle ore 21.00 il Napoli ha vinto per 2-0 in casa contro il Venezia. Si decide tutto nella ripresa: vantaggio di Insigne al 62′ su rigore, pareggio di Elmas al 73′.

HIGHLIGHTS NAPOLI-VENEZIA 2-0

IL VANTAGGIO DEL NAPOLI

Second times a charm, Lorenzo Insigne puts Napoli in front from the penalty spot! 💥 pic.twitter.com/0iEYdbXl5Q — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

IL RADDOPPIO DEL NAPOLI

Elif Elmas doubles Napoli's lead over Venezia 👏 pic.twitter.com/ssPRMyNdy5 — Serie A on Paramount+ ⚽️🇮🇹 (@CBSSportsGolazo) August 22, 2021

Foto: LaPresse