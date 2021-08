VIDEO Le Farfalle incantano alle Olimpiadi: Italia in finale col terzo punteggio. Riviviamo i 2 esercizi

L’Italia chiude al terzo posto le qualifiche all-around per gruppi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno eseguito due buoni esercizi all’Ariake Gymnastics Centre, chiudendo alle spalle delle grandi favorite della vigilia, ovvero Bulgaria e Russia. Le Farfalle sono in piena corsa per conquistare una medaglia, domani (ore 04.00) proveranno a salire sul podio a cinque cerchi: hanno tutte le carte in regola per regalarsi una magia e per rimpinguare il bottino finale della nostra delegazione.

Le ragazze di Emanuela Maccarani sono state impeccabili con le cinque palle, dove hanno esaltato una coreografia montata sulle note di “Ninja” e durante la quale hanno indossato dei body realizzato a mo’ di kimono. Il punteggio finale è relativamente soddisfacente, visto che stiamo parlando di un buon 44.600 (36.100 le difficoltà, 8.500 di esecuzione). Con i cerchi e le clavette, invece, le azzurre hanno toccato il cuore con il sempre emozionante “Albero della vita”: non ci sono state grosse sbavature, ma la giuria non è stata particolarmente premiante, come testimonia il punteggio di 42.550 (34.100 le difficoltà, 8.450 per l’esecuzione).

Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea terminano il turno preliminare con il totale di 87.150. Di seguito il VIDEO con gli esercizi delle Farfalle eseguiti durante le qualifiche delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli