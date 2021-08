Gianmarco Tamberi quest’oggi ha potuto festeggiare quello che la giornata di ieri gli aveva dato: l’oro olimpico del salto in alto a Tokyo, da condividere con il fuoriclasse qatariano Mutaz Essa Barshim.

Un qualcosa di storico per l’atletica leggera italiana e lo sport italiano, considerando la magica accoppiata con l’oro a Cinque Cerchi di Marcell Jacobs nei 100 metri piani. Un contesto pazzesco per le tradizioni del Bel Paese e dal valore particolare per Tamberi. L’azzurro, tra i favoriti alla vigilia dell’edizione dei Giochi 2016 a Rio, fu costretto a rinunciare per un brutto infortunio in avvicinamento alla rassegna olimpica in Brasile.

Il destino lo ha privato di un sogno che lui, con grande determinazione e forza, ha saputo ricrearsi in Giappone, in un atto conclusivo super emozionante. Un percorso da supereroe che Gimbo, in maniera molto simpatica, ha voluto rappresentare con un video particolare sui canali social di Italia Team.

Il campione olimpico, vestendo i panni di uno dei personaggi dei cartoni animati giapponesi più noti di “Dragon Ball” (Goku), ha creato un’onda energetica da cui è venuta fuori la medaglia.

