Prima giornata di attività in pista a luci e ombre per Charles Leclerc al rientro dopo la lunga pausa estiva di metà campionato. Il monegasco della Ferrari ha infatti impressionato positivamente al mattino con un ottimo quarto posto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2021, per poi fare più fatica al pomeriggio in FP2.

18ma piazza provvisoria nella seconda sessione per il nativo del Principato, che si è reso protagonista di un incidente nelle battute conclusive del turno durante un tentativo di time-attack con gomma soft. “Abbiamo ancora un bel po’ di lavoro da fare – ammette Leclerc dopo i primi 120 minuti di libere – La prima sessione di libere è stata piuttosto positiva, mentre la seconda si è rivelata più complicata”.

Situazione quindi non semplice per la Rossa e chissà se l’intervento di Giove Pluvio non possa dare qualche vantaggio al Cavallino Rampante…Di seguito il video dell’intervista completa del pilota del Principato.

VIDEO CHARLES LECLERC: “UNA GIORNATA COMPLICATA”







Foto: LaPresse