Oggi, domenica primo agosto 2021, è diventata immediatamente una giornata storica per lo sport italiano. Gianmarco Tamberi, infatti, ha vinto la medaglia d’oro del salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo, dando il via ad un pomeriggio epocale, bissato dopo 10 minuti dal trionfo di Marcell Jacobs nei 100 metri.

A fine gara le emozioni hanno trovato il saltatore in alto marchigiano, che ha vissuto una rincorsa lunga 5 anni a questa medaglia d’oro dopo il terribile infortunio che lo aveva fermato a pochi giorni da Rio 2016. Una rivincita sportiva che non ha prezzo. “Ho sognato questo giorno per tanto tempo. Dopo l’infortunio sono stato tanto a piangere, mi sono fatto scrivere sul gesso “Road to Tokyo” e ho detto, ‘Proviamoci!’ Era un sogno che avevo dentro da tanto e che abbiamo realizzato tutti insieme“. “Era giusto così, se c’era una persona con cui avrei condiviso una medaglia olimpica questa era Barshim. Abbiamo passato lo stesso infortunio, ci capiamo. Lui è un atleta fantastico, il n.1 in questa disciplina, per cui condividere questa medaglia con lui è un onore“.

Andiamo, quindi, ad ascoltare le commosse dichiarazioni di “Gimbo” al termine della sua gara odierna allo Stadio Olimpico di Tokyo.

VIDEO: LE PAROLE DI GIANMARCO TAMBERI



Foto: Lapresse