Vanessa Ferrari si sta godendo la medaglia d’argento conquistata lunedì alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Farfalla di Orzinuovi ha strabiliato con il suo memorabile esercizio al corpo libero costruito sulle note di “Con te partirò” e ha finalmente messo le mani sull’alloro a cinque cerchi, inseguito per tutta una vita e voluto a tutti i costi dopo due grosse delusioni.

La bresciana ha saputo rialzarsi da momenti bui e superare decine di ostacoli per arrivare a consacrarsi come merita una fuoriclasse del suo calibro. Il riconoscimento avuto in Giappone la premia di tanti sacrifici e completa un palmares da brividi in cui figura, tra le tante cose, l’oro all-around ai Mondiali 2006.

Vanessa Ferrari è tornata a parlare attraverso i social network e sui suoi profili ha voluto svelare un retroscena riguardo a quanto successo alla vigilia dell’atto conclusivo dei Giochi: “Vi svelo un retroscena. Il giorno prima della finale ho avuto un momento di sconforto, sentivo un peso enorme addosso che mi soffocava. Forse complice anche la qualificazione che mi ha vista in testa, forse perché inseguivo quel momento da 24 anni. Apparentemente sembrava tutto pesante, però il mio ragazzo mi ha detto: Non senti che questa volta c’è la magia nell’aria? È il tuo momento, comunque vada hai vinto per ció che hai dimostrato. Adesso devi solo dare un senso ai sacrifici che hai fatto fino ad ora! In quel momento ho ricominciato a sognare e ci ho creduto davvero fino alla fine!“.

Foto: Lapresse