Vanessa Ferrari disputerà la Finale di Specialità al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’appuntamento è per lunedì 2 agosto alle ore 10.57 italiane (le 17.57 giapponesi) all’Ariake Gymnastics Centre, dove l’azzurra andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi. L’azzurra si presenta all’appuntamento con il miglior punteggio di qualifica (14.166) e ha tutte le carte in regola per salire sul podio, coronando un inseguimento infinito e durato per tutta la carriera. La 30enne ha sempre creduto in questa possibilità, si è rialzata da momenti difficilissimi e ora è chiamata all’appuntamento della vita.

La Farfalla di Orzinuovi se la gioca contro avversarie davvero di lusso, in un atto conclusivo che si preannuncia decisamente equilibrato e incerto vista la qualità tecnica delle contendenti: la statunitense Jade Carey, la brasiliana Rebeca Andrade, le russe Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova, la giapponese Mai Murakami, la britannica Jessica Gadirova. Sarà un momento davvero imperibile, da seguire con grande attenzione nel cuore della mattinata.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021 con Vanessa Ferrari protagonista. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Discovery+ ed Eurosport Player oltre che su DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VANESSA FERRARI FINALE CORPO LIBERO OLIMPIADI

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

10.57 Finale corpo libero femminile (cpn Vanessa Ferrari)

COME VEDERE LA FINALE DI VANESSA FERRARI ALLE OLIMPIADI? TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+, Eurosport Player, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Federginnastica