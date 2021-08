Vanessa Ferrari ha riportato una medaglia olimpica in Italia dopo addirittura 93 anni! La ginnastica artistica femminile, infatti, avevo contribuito al forzino a cinque cerchi del Bel Paese soltanto con un alloro prima di oggi. La Polvere di Magnesio in rosa era riuscita a salire sul podio alle Olimpiadi soltanto in una circostanza e bisogna tornare indietro di quasi un secolo per ritrovarla: Amsterdam 1928, le “ragazzine pavesi” conquistarono l’argento nella gara a squadra, nell’edizione in cui questo sport si apriva alla sua versione femminile (non erano previste prove individuali). Parliamo davvero di autentiche pioniere.

La nostra Nazionale concluse alle spalle dell’Olanda, formazione poi diventata tristemente famosa perché molte ragazze vennero deportate nei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale. Tanti appassionati si ricorderanno di Carla Marangoni, che è stata per doveroso anni la sportiva più anziana in vita nel mondo ad avere vinto una medaglia olimpica (ci ha lasciato nel 2018 a 102 anni). Luigina Giavotti resterà per sempre nella storia delle Olimpiadi perché è stata la più giovane atleta in assoluto a vincere una medaglia a cinque cerchi: aveva 11 anni e 302 giorni.

Vanessa Ferrari ha 30 anni e la grinta di una ragazzina, oggi ha riportato il tricolore ai massimi livelli internazionali e ha regalato emozioni indescrivibili con il suo esercizio al corpo libero valso l’argento. Era andata vicinissima a Londra 2012 e Rio 2016, quando concluse al quarto posto, oggi ha finalmente fatto centro chiudendo il cerchio. Naturalmente parliamo di donne, ben diversa la storia al maschile con 25 medaglie complessive distribuite in questo modo, anche se l’ultimo sigillo risale a Londra 2012 col bronzo di Matteo Morandi.

13 ori (Igor Cassina alla sbarra nel 2004, Jury Chechi agli anelli nel 1996, Franco Menichelli al corpo libero nel 1964, Romeo Neri all-around e parallele nel 1932, squadra nel 1932, Savino Guglielmetti al volteggio nel 1932, Francesco Martino agli anelli nel 1924, squadra nel 1924, Giorgi Zampori all-around nel 1920, squadra nel 1920, Alberto Braglia all-around nel 1912, squadra nel 1912, Alberto Braglia all-around nel 1904);

4 argenti (Franco Menichelli agli anelli nel 1964, Giovanni Carminucci alle parallele nel 1960, Omero Bonoli al cavallo nel 1932, Romeo Neri alla sbarra nel 1928);

8 bronzi (Jury Chechi agli anelli nel 2004, Franco Menichelli alle parallele nel 1964, Franco Menichelli al corpo libero nel 1960, la squadra nel 1960, Giovanni Lattuada agli anelli nel 1932, Mario Lertora al corpo libero nel 1932, Giorgio Zampori alle parallele nel 1924, Adolfo Tunei all-around nel 1912).

