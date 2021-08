E’ un’estate speciale per lo sport italiano ed è inutile negarlo. In un contesto rattristato e preoccupato dal Covid, le competizioni internazionali previste, tuttora in corso (Olimpiadi di Tokyo), stanno regalando emozioni, felicità e grandi soddisfazioni al Bel Paese.

La vittoria degli Europei di calcio a distanza di 53 anni dall’ultima volta, la Finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini (cosa mai avvenuta) e quanto sta accadendo nella rassegna a Cinque Cerchi, con i trionfi incredibili di Marcell Jacobs e di Gianmarco Tamberi nei 100 metri piani e nel salto in alto, fanno parte di uno scrigno emotivo unico nel proprio genere.

Da questo punto di vista, l’occasione va sfruttata per far sì che questa rappresentazione di eccellenza non sia vanificata. A esserne convinta è la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che, consapevole del contesto italiano e forte della sua esperienza da atleta straordinaria, ha espresso un pensiero molto preciso a riguardo: “Lo sport è una locomotiva emotiva per il Paese. Da Wembley a Wimbledon sino a Tokyo stiamo ottenendo risultati straordinari che ci rendono orgogliosi e ci proiettano ai vertici della scena internazionale“, le parole di Vezzali (fonte: Ansa).

“Al tempo stesso ci impongono decisioni, azioni e atteggiamenti che diano sviluppo, programmazione e stabilità al nostro sport. Gli azzurri stanno donando al Paese un’occasione unica che le Istituzioni, il mondo della politica ed il sistema sportivo italiano, non possono sciupare“, la chiosa della sottosegretaria.

