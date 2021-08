5 giugno 2021: era questa la data dell’ultima vittoria di Lorenzo Musetti contro Marco Cecchinato al Roland Garros. Poi il ko contro Novak Djokovic negli ottavi di finale, sciorinando un gran tennis nei primi due parziali, e cinque sconfitte al primo turno, ivi compresa quella dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Qualcosa si era inceppato nel magico meccanismo di Lorenzo che, nel suo tennis creativo, si era un po’ perso. La vittoria di oggi contro il classe 2001 Emilio Nava per 6-7(5) 6-4 6-1 6-3 è quella dei mille significati: il termine della serie negativa e un successo dal sapor di riconferma per quanto accaduto in quella Finale juniores agli Australian Open di due anni fa.

Musetti è parso trovare i colpi nel corso del match e soprattutto nell’ultimo parziale la differenza tra i due è stata imbarazzante. Un Musetti ritrovato? Vedremo. Di sicuro il nome del prossimo avversario preoccupa decisamente.

Se è vero che ci può essere soddisfazione per la prima vittoria in carriera agli US Open, nello stesso tempo ci sarà dall’altra parte un giocatore difficilissimo da affrontare, ovvero Reilly Opelka: grande battitore e convincente nelle giornate buone anche in risposta con bordate da fondo. In sostanza, un rivale complicato contro cui il toscano si è già confrontato a Roma, perdendo al 2° turno. Torneo capitolino nel quale l’americano raggiunse le semifinali, senza dimenticare la Finale a Toronto in un 1000 molto prestigioso.

In altre parole sarà necessario un Musetti versione Roland Garros se non migliore per disinnescare un tennista con queste caratteristiche.

Foto: LaPresse