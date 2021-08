US Open 2021: qualificazioni femminili, cinque azzurre al via. Bronzetti con chance, ma non solo

Di scena da oggi il tabellone femminile delle qualificazioni agli US Open, prossimi a prendere il via nella sua forma più piena a Flushing Meadows. In terra newyorkese sono non meno di cinque le azzurre pronte a cercare l’ingresso tra le 128 che andranno a caccia del quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione.

Jessica Pieri, entrata all’ultimo per via di altre rinunce, pesca subito malissimo con la francese Oceane Dodin, nota per la potenza dei propri colpi mai trasformatasi in una carriera da superstar. Federica Di Sarra, al suo esordio in un tabellone cadetto, trova la tedesca Katharina Gerlach, con la quale il bilancio è di 1-1; le sue chance di successo non sono certo basse, ma il problema arriva una volta che si avanza.

Lucia Bronzetti, una delle giocatrici in maggiore ascesa nelle ultime settimane con due quarti a livello WTA, ha un cammino che, per la sua forma attuale, non è impossibile. Inizia con la greca Valentini Grammatikopoulou, che mai ha sfidato in carriera; successivamente avrebbe una russa tra Anna Kalinskaya e Natalia Vikhlyantseva, per poi eventualmente arrivare alla belga Marina Zanevska.

Potrebbe avere delle opportunità di sognare anche Lucrezia Stefanini, che fa il suo esordio con la georgiana Ekaterine Gorgodze e davanti non ha ostacoli insormontabili (il massimo è la bulgara Viktoriya Tomova in un eventuale turno finale, ma il suo cammino è molto più difficile). Giulia Gatto-Monticone, infine, dovrà vedersela con la tedesca Jule Niemeier. In questi ultimi due casi nessun precedente.

TABELLONE QUALIFICAZIONI US OPEN 2021 DONNE

Konjuh (CRO) (1)-Fetecau (ROU)

Grabher (AUT)-Haas (AUT)

Montgomery (USA)-Burrage (GBR)

Osuigwe (USA)-Voegele (SUI) (19)

Schmiedlova (SVK) (2)-Andrianjafitrimo (FRA)

Perez (AUS)-Tsurenko (UKR)

Sramkova (SVK)-Ar. Rodionova (AUS)

Brantmeier (USA)-Govortsova (BLR) (21)

Parrizas Diaz (ESP) (3)-Mrdeza (CRO)

Di Lorenzo (USA)-Stevanovic (SRB)

Jani (HUN)-Kung (SUI)

Naito (JPN)-Ahn (USA) (25)

Sherif (EGY) (4)-Ngounoue (USA)

Ponchet (FRA)-Hatouka (BLR)

Bolkvadze (GEO)-Snigur (UKR)

Schoofs (NED)-Raducanu (GBR) (31)

Dodin (FRA) (5)-Pieri (ITA)

Scott (USA)-Bondar (HUN)

Kalieva (USA)-Hibi (JPN)

Bucsa (ESP)-Kozlova (UKR) (17)

Minnen (BEL) (6)-Lazaro Garcia (ESP)

Hontama (JPN)-Barthel (GER)

Marino (CAN)-Udvardy (HUN)

Hesse (FRA)-Bonaventure (BEL) (19)

Ruse (ROU) (7)-Cepede Royg (PAR)

Nara (JPN)-Buyukakcay (TUR)

Di Sarra (ITA)-Gerlach (GER)

U. Radwanska (POL)-Zavatska (UKR) (27)

Kucova (SVK) (8)-Seguel (CHI)

Shinikova (BUL)-Chang (USA)

Price (USA)-Boulter (GBR)

Benoit (BEL)-Diatchenko (RUS) (24)

Zanevska (BEL) (9)-Muhammad (USA)

Liang (TPE)-De Vroome (NED)

Bronzetti (ITA)-Grammatikopoulou (GRE)

Vikhlyantseva (RUS)-Kalinskaya (RUS) (25)

Sharma (AUS) (10)-Kuzmova (SVK)

Maria (GER)-Bandecchi (SUI)

Minella (LUX)-Melnikova (RUS)

Pattinama Kerkhove (NED)-Tan (23)

Kr. Pliskova (CZE) (11)-Savinykh (RUS)

Talaba (ROU)-Anderson (USA)

Arconada (USA)-Fourlis (AUS)

Cabrera (AUS)-Rakhimova (RUS) (20)

Tomova (BUL) (12)-Min (USA)

Burillo Escorihuela (ESP)-Haddad Maia (BRA)

Gorgodze (GEO)-Stefanini (ITA)

Stearns (USA)-Dart (GBR) (32)

Bara (ROU) (13)-Dolehide (USA)

Bolsova (ESP)-Duval (USA)

Lao (USA)-Vickery (USA)

Ormaechea (ARG)-Danilovic (SRB) (29)

Zarazua (MEX) (14)-Papamichail (GRE)

Galfi (HUN)-Chirico (USA)

Hogenkamp (NED)-Murray Sharan (GBR)

Niculescu (ROU)-Inglis (AUS) (28)

Frech (POL) (15)-Arruabarrena (ESP)

Fett (CRO)-Masarova (ESP)

Mandlik (USA)-Jones (GBR)

Paquet (FRA)-Cristian (ROU) (26)

Friedsam (GER) (16)-Kiick (USA)

Raina (IND)-Loeb (USA)

Buzarnescu (ROU)-Kawa (POL)

Gatto-Monticone (ITA)-Niemeier (GER) (30)

Foto: PLO 2021