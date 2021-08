US Open 2021: Lucrezia Stefanini al secondo turno delle qualificazioni. Fuori Bronzetti e Pieri

Diventano complessivamente due le italiane ad avere accesso al secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2021. Dopo Federica Di Sarra ieri (prossima avversaria la polacca Urszula Radwanska), è Lucrezia Stefanini a strappare il pass e rigiocare oggi con avversaria la britannica Harriet Dart, numero 32 del tabellone cadetto.

Per la ventitreenne di Carmignano un successo importante, quello colto sulla georgiana Ekaterine Gorgodze. Un solo break nel primo set lo decide a favore dell’italiana (che, prima di salire sul 4-2, aveva salvato il proprio turno di battuta da una chance del 2-3). Nel secondo i problemi al servizio delle due giocatrici sono molti di più, ma ne ha di meno la georgiana, che pareggia i conti. Il terzo parziale, invece, è un totale dominio di Stefanini, che porta così a casa il 6-3 3-6 6-0 che le garantisce la prosecuzione del torneo.

Sconfitta, invece, per Lucia Bronzetti, che era inattiva da luglio e ha forse pagato alla distanza, contro la greca Valentini Grammatikopoulou, un tipo di lavoro mirato a puntare più al finale di stagione. Eppure il primo set sembra dare all’azzurra ottime speranze, con un 6-3 figlio di parecchia aggressività da fondo. L’ellenica, però, nel secondo prende le misure e nel terzo se ne va nel quarto game, non dando nessuna reale chance alla genovese di rientrare. Finisce 3-6 6-1 6-4 per Grammatikopoulou.

Niente da fare, infine, per Jessica Pieri, ma in questo caso la sconfitta era sostanzialmente preventivata: nel 6-1 6-3 con cui la francese Oceane Dodin si qualifica per il secondo turno, però, c’è un rimpianto da parte della lucchese, ed è legato all’inizio del secondo set. In questa fattispecie, infatti, arriva un 3-0 rapido, ribaltato completamente da una serie di sei giochi consecutivi da parte di Dodin.

Foto: PLO 2021