US Open 2021, le favorite. Ashleigh Barty contro tutte, Pliskova e Sabalenka le avversarie principali

Forse il periodo della WTA è ritenuto da molti piuttosto incostante per varie ragioni, ma dal 2019 in avanti una linea comune è arrivata e viene dall’Australia. Si tratta, naturalmente di Ashleigh Barty, che a suon di successi sta legittimando con grande forza il suo status di numero 1 del mondo, posizione che è destinata a restare sua per tantissimo tempo.

Dopo aver fatto suo l’obiettivo di una vita, il torneo di Wimbledon, Barty si è confermata a Cincinnati; in mezzo la parentesi di un particolare torneo olimpico, nel quale è stata sorpresa dalla spagnola Sara Sorribes Tormo, una delle più difficili da affrontare per tante in questo 2021. Il ruolo naturale di favorita è suo, al ritorno su quei campi dai quali manca dal 2019, perché nel 2020, dopo lo stop generale causato dal Covid-19, ha deciso di non scendere più in campo dando appuntamento a un anno che finora le ha dato cinque tornei.

Alle sue spalle si possono ben individuare due avversarie di primo piano: Aryna Sabalenka e Karolina Pliskova. La bielorussa, prima vincitrice del 2021 ad Abu Dhabi, ha poi sfruttato bene molti buoni appuntamenti sulla terra rossa, è arrivata in semifinale a Wimbledon e ha colto lo stesso risultato a Montreal, dimostrando di meritare lo status di numero 2 del ranking WTA. Per quel che riguarda la ceca, invece, l’estate le sta ridando vita: la finale persa con doppio 6-0 subito dalla polacca Iga Swiatek a Roma sembrava averla affossata, e invece è risorta di forza, con la finale a Wimbledon, quella a Montreal e la semifinale a Cincinnati a determinarne uno stato di forma più che valido.

Parte un po’ più arretrata Naomi Osaka: la vincitrice del 2020 non ha passato propriamente un buon periodo, soprattutto in considerazione dei propri problemi mentali, e non può sostanzialmente essere considerata tra le primissime favorite in questo momento. Certo, gli US Open l’hanno vista “esplodere” ad alto livello, e l’hanno anche vista imporsi ancor di più sul panorama mondiale come simbolo che va oltre il tennis, ma in questo 2021 che possa andare a vincere a New York il quinto Slam sembra abbastanza utopistico. Chi, invece, può rimettere il naso tra le principali protagoniste è Angelique Kerber: la tedesca, infatti, ha saputo dare continuità alla felice stagione su erba culminata nella semifinale a Wimbledon con il raggiungimento del penultimo atto a Cincinnati.

Difficile, per il resto, individuare qualche reale favorita, anche perché sono in ben pochi a credere in un improvviso ritorno di fiamma di Serena Williams, ormai lontana forse definitivamente dal sogno dei 24 Slam. Tra le top ten, inoltre, nessuna delle restanti sembra offrire reali garanzie di andare avanti tra infortuni, incostanza e quant’altro. E va a finire che nel lotto delle più quotate c’è la ceca Barbora Krejcikova, che fino al Roland Garros non aveva ancora idea di quanto realmente potesse dare in singolare.

Foto: LaPresse