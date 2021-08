Trabzonspor-Roma in tv: dove vedere la Conference League, orario, programma

La Roma dà il via alla propria campagna europea con l’andata dei play-off di Conference League 2021-2022, la neonata Coppa continentale che vedrà in azione per l’Italia solamente i giallorossi allenati da Josè Mourinho. In caso di successo nel doppio impegno contro il Trabzonspor, per la compagine giallo-rossa si aprirebbero le porte della fase a gironi, che inizierà il 16 settembre e si concluderà il 9 dicembre.

Il primo impegno si disputerà nella serata di domani, giovedì 19 agosto, alle ore 19.30 in casa della squadra turca. La squadra capitolina, che si trova inoltre a pochi giorni dall’esordio in Serie A contro la Fiorentina, dovrà prendere con le pinze la formazione turca allenata da Avci nella quale, tra gli altri, giocano due vecchie conoscenze romaniste come Bruno Peres e Gervinho, senza dimenticare l’ex napoletano Marek Hamsik.

IN TV – Trabzonspor-Roma sarà trasmessa in diretta su SkySport per mezzo dei canali SkySport 1 (201) e Sky Sport Football (203). Anche se DAZN detiene i diritti della competizione assieme a Sky, inizierà a trasmetterne i match solamente dalla fase a gironi. In streaming si potrà seguire, dunque, su SkyGO e NowTv.

PROGRAMMA CONFERENCE LEAGUE 2021-2022

Giovedì 19 agosto

Ore 19.30 Trabzonspor – Roma – diretta su SkySport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Foto: Lapresse