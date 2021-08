Continua l’assegnazione delle medaglie nel Tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. A Yumenoshima, il centro in cui si disputano tutte le sfide in programma, sono arrivati i verdetti nella categoria W1 al maschile.

Per un solo punto David Drahoninsky vince l’oro in una tiratissima finale contro il turco Nihat Turkmenoglu. 142 a 141 è il punteggio conclusivo di una sfida che ha sempre visto in vantaggio il ceco sin dalle prime frecce.

La Turchia ha messo in bacheca anche il terzo posto grazie Bahattin Hekimoglu. Quest’ultimo si è imposto per 139-134 sull’iraniano Mohammadreza Zandi che in semifinale aveva perso per 131 a 139 contro il futuro vincitore del torneo.

Appuntamento da non perdere domani con i quarti di finale al femminile del ricurvo W1 con la nostra Asia Pellizzari. L’azzurra insegue il podio in un martedì che vedrà anche le assegnazioni al maschile nel compound.

Foto: LaPresse