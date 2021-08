Dal 28 agosto al 5 settembre si terrà ad Almaty, in Kazakistan, la tappa della Coppa del Mondo Juniores 2021 di tiro a volo: per l’Italia saranno in gara otto atleti perfettamente distribuiti tra le quattro gare individuali. Trap maschile, trap femminile, skeet maschile e skeet femminile vedranno dunque al via due azzurrini.

Per il trap maschile ci saranno Samuele Faustinelli e Lorenzo Franquillo, per il trap femminile al via Giorgia Lenticchia e Gaia Ragazzini, nello skeet maschile in gara Cristian Ghilli e Giammarco Tuzi, infine nello skeet femminile ai nastri di partenza Sara Bongini e Giada Longhi.

Non ci saranno azzurrini al via delle prove a squadre e delle prove a coppie miste.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

BONGINI Sara W J 14 JUL 2002 Skeet Women Junior

FAUSTINELLI Samuele M J 21 JUN 2002 Trap Men Junior

FRANQUILLO Lorenzo M J 20 JUL 2001 Trap Men Junior

GHILLI Cristian M J 7 MAY 2002 Skeet Men Junior

LENTICCHIA Giorgia W J 25 JAN 2003 Trap Women Junior

LONGHI Giada W J 27 MAY 2001 113 Skeet Women Junior

RAGAZZINI Gaia W J 13 FEB 2001 Trap Women Junior

TUZI Giammarco M J 22 OCT 2001 Skeet Men Junior

Foto: ISSF