Tiro a segno, Paralimpiadi Tokyo: Andrea Liverani vola in finale con record paralimpico delle qualificazioni!

Parte con una bella notizia la gara della carabina ad aria compressa in piedi da 10 metri alle Paralimpiadi di Tokyo: Andrea Liverani, infatti, si è qualificato per la finale, e lo ha fatto con il miglior punteggio (635.3), che si configura anche quale record paralimpico per quanto riguarda proprio le qualificazioni.

Gara di particolarmente elevato livello, quella disputata per staccare il pass tra i migliori otto che si disputeranno l’oro alle 8:45, con Liverani che è riuscito a prendere il largo fin dalla terza serie e a non mollarlo più, davanti al neozelandese Michael Johnson (633.7) e all’ucraino Vasyl Kovalchuk (633.3).

Per l’uomo che ha fatto parte anche di un bel pezzo di storia della Briantea 84, celebre formazione lombarda del basket in carrozzina, un risultato che lascia sperare benissimo in vista dell’ultimo atto, confermando quello che è un alto livello che si trascina dietro da tanto tempo.

Qualificati per la finale anche lo sloveno Francek Gorazd Tirsek (632.5), il sudcoreano Jiseok Lee (632.5), lo svedese Philip Jonsson (632.0), il britannico Tim Jeffery (631.5) e il francese Tanguy de la Forest (631.4). La competizione è risultata aperta anche alle donne; per questa ragione abbiamo avuto in gara Pamela Novaglio, che si è classificata al 26° posto con 620.5.

Foto: LaPresse