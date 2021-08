Tiro a segno: il GP di Osijek è stato rinviato al 2022

Per il calendario internazionale del tiro a segno non arriva una buona notizia: l’ISSF ha infatti ufficializzato che il GP di Osijek, appuntamento dai 10m per gli specialisti della pistola e della carabina, è stato spostato al 2022.

Non si terrà quindi dal 15 al 19 dicembre del 2021, ma nel mese di gennaio del prossimo anno: questo fa capire che anche in Croazia, dove di fatto si è svolta praticamente tutta la stagione planetaria prima dell’appuntamento a Cinque Cerchi, la situazione organizzativa in questo momento non è forse delle più rosee.

Non vi sarà quindi il GP di Osijek, ma l’ISSF nel frattempo ha ufficializzato che è stata confermata in agenda la President’s Cup, rassegna, condizionale d’obbligo, pronta dovrebbe svolgersi in due riprese: dal 19 al 24 ottobre a Larnaca (Cipro), per quanto riguarda il tiro a volo, e dal 3 al 10 novembre a Wroclaw (Polonia), per quanto riguarda il tiro a segno.

A proposito di tiro a volo: da domani, è doveroso ricordare che, in quel di Almaty (Kazakhstan) scatterà la consueta tappa annuale di Coppa del Mondo riservata agli juniores, fra trap e skeet. L’Italia sarà presente con 8 rappresentanti.

