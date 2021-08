Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo: il Giappone in finale al femminile, chiusi i quarti al maschile

Entra nel vivo il torneo riservato alle squadre di tennistavolo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sono cinque gli incontri che abbiamo vissuto quest’oggi, tre al femminile e due per quanto riguarda il tabellone al maschile.

La giornata si è aperta con il successo dei padroni di casa. Koki Niwa/Tomokazu Harimoto vincono per 2-1 sulla Svezia e si preparano per avanzare in semifinale al maschile. I giapponesi si contenderanno la finale per l’oro contro la Germania.

Questi ultimi hanno primeggiato oggi 3-1 contro il Taipei Cinese che nella seconda fase della partita non ha tenuto il raffronto con gli europei. Patrik Franziska/Timo Boll scenderanno già in campo domani sera per una partita da non perdere

Affermazione netta al femminile per la Cina che elimina per 3 a 0 le atlete di Singapore. Chen Meng/Mengyu Wang continuano il sogno olimpico ed in semifinale incontreranno le tedesche

Shan Xiaona/Petrissa Solja. La Germania ha vinto all’ultimo un bellissimo match contro la Corea che ha perso 3-2.

Giornata soddisfacente per i padroni di casa che si assicurano un posto nella finale per l’oro al femminile. Kasumi Ishikawa/Miu Hirano dominano la scena ed eliminano Hong Kong con un pesante 3-0. Il Giappone cerca l’oro in entrambe le competizioni a squadre, un opzione che attualmente è più che mai concreta.

Appuntamento a domani per la seconda semifinale al femminile e le due sfide al maschile.

Foto: LaPresse