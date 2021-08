Tennistavolo, Olimpiadi Tokyo. Cina in semifinale senza problemi al femminile. La Germania gioisce con Boll

Continuano senza sosta i tornei a squadre di tennistavolo in quel di Tokyo 2020. I tabelloni Olimpici si allineano alle semifinali con i super favoriti della Cina che portano anche la squadra femminile in zona medaglie. Stesso risultato per la Germania, che grazie alla vittoria in campo maschile può vantare due compagini in semifinale.

Torneo a squadre femminile. Dopo la vittoria di questa mattina della Germania sulla Corea del Sud è toccato alla Cina. Nessun problema per le maestre del tennistavolo che superano per 3-0 Singapore cedendo soltanto un set in tre match. Doppio dominato lasciando sul tavolo solamente 17 punti, poi Yinghsa Sun regola agevolmente Tianwei Feng, mentre Manyu Wang rimonta un set di svantaggio e chiude la contesa contro Ye Lin. In semifinali le cinesi troveranno l’ottima Germania.

Torneo a squadre maschile. La Germania ha la meglio non senza soffrire su una mai doma Taipei Cinese. 3-2 risolto all’ultimo singolare grazie al netto 3-0 di Dimitrij Ovtcharov che regola di forza Chih Yuan Chuang. Due i punti portati dal sempiterno Timo Ball, che vince il doppio inaugurale ed il suo singolare. In semifinale i teutonici affronteranno i padroni di casa del Giappone.

RISULTATI TENNISTAVOLO QUARTI DI FINALE TORNEI A SQUADRE

FEMMINILE

Cina – Singapore 3-0

Meng Chen/Manyu Wang (CHN) – Mengyu Yu/Ye Lin (SGP) 3-0 (11-5, 11-7, 11-5)

Yingsha Sun (CHN) – Tianwei Feng (SGP) 3-0 (11-8, 11-3, 11-8)

Manyu Wang (CHN) – Ye Lin (SGP) 3-1 (6-11, 11-9, 11-6, 11-5)

MASCHILE

Germania – Taipei Cinese 3-2

Timo Boll/Patrick Franziska – An Chien Chen/Yuan Chih Chuang 3-1 (11-0, 6-11, 11-6, 12-10)

Ju Yun Lin – Dimitrij Ovtcharov 3-2 (10-12, 14-12, 11-7, 12-14, 11-7)

Timo Boll – An Chien Chen 3-0 (11-4, 11-4, 11-6)

Ju Yun Lin – Patrick Franziska 3-0 (11-9, 13-11, 11-6)

Dimitrij Ovtcharov – Yuan Chih Chuang 3-0 (11-8, 11-9, 11-7)

