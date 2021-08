Tennistavolo femminile, Olimpiadi Tokyo: Hong Kong batte 3-1 la Germania e si prende il bronzo

La giornata odierna, che completerà il torneo femminile a squadre per il tennistavolo alle Olimpiadi di Tokyo, ha visto giocarsi la finale per il bronzo, con Hong Kong che ha battuto la Germania per 3-1 ed è salita così sul terzo gradino del podio ai Giochi.

La Germania inizia bene: il doppio d’apertura vede Shan Xiaona e Petrissa Solja battere per 3-1 (8-11, 11-5, 11-7, 15-13) Lee Ho Ching e Doo Hoi Kem. Nel singolare tra le atlete non doppiste, però, Soo Wai Yam Minnie regola, ancora per 3-1 (12-10, 9-11, 11-9, 11-7) Han Ying e riequilibra la sfida.

Nel terzo incontro Petrissa Solja cede nettamente a Doo Hoi Kem, la quale sale in cattedra, incamera i tre set per 11-5, 11-6 ed 11-9, e chiude sul 3-0, infine Soo Wai Yam Minnie batte per 3-0 Shan Xiaona (12-10, 13-11, 11-7), dando ad Hong Kong il punto del 3-1 che vale la medaglia di bronzo.

Foto: LaPresse