Il sorteggio degli US Open 2021 non è stato certamente fortunato per Camila Giorgi. L’azzurra si presenta all’ultimo Slam dell’anno con ambizioni importanti ed in ottime condizioni fisiche e mentali dopo la storica vittoria nel WTA di Montreal. La fortuna purtroppo non ha aiutato la marchigiana, che avrà un tabellone durissimo, ma è anche vero che nessuna testa di serie avrebbe voluto trovarsi di fronte Camila nei primi turni.

L’esordio per Giorgi sarà di fuoco, visto che affronterà la rumena Simona Halep, scivolata fuori dalla Top-10 e dodicesima testa di serie. L’ex numero uno del mondo ha avuto un 2021 complicato ed è ritornata in campo solo nelle ultime settimane tra Montreal (eliminazione al primo turno contro l’americana Collins) e Cincinnati, dove si è ritirata nel secondo turno. Tanti dubbi e perplessità aleggiano sulla rumena ed anche per questo Giorgi può forse considerarsi favorita.

La marchigiana dovrà essere molto brava a gestire la pressione, che ovviamente si fa sentire dopo gli ultimi risultati e proprio il match contro Halep sarà un esame importante. In un tabellone durissimo forse il secondo turno contro la vincente del match tra l’americana Ann Li e una qualificata appare la sfida più tranquilla.

Già un probabile terzo turno contro la kazaka Elena Rybakina è un ulteriore test per la numero trentasei del mondo, che potrebbe poi avere una bella rivincita contro l’ucraina Elina Svitolina negli ottavi, visto che quest’ultima ha fermato il sogno di Camila di conquistare una medaglia a Tokyo.

Tabellone difficile a parte, questo US Open rappresenta proprio un definitivo esame di maturità per Giorgi. Troppo volte la marchigiana non ha saputo confermarsi da un torneo all’altro, ma in questi ultimi due mesi sembra aver definitivamente trovato un po’ di continuità. L’ultimo step è rappresentato proprio dallo Slam americano, con Camila che può davvero essere più della solita mina vagante, ma finalmente una solida certezza per provare a sognare.

