Tennis, Matteo Berrettini verso il rientro? Partenza per gli USA, Masters 1000 di Cincinnati in vista

Matteo Berrettini potrebbe fare il suo ritorno in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 15 al 22 agosto. Il tennista italiano non gioca un incontro ufficiale dalla Finale di Wimbledon persa lo scorso 11 luglio contro Novak Djokovic, a causa di un infortunio alla gamba sinistra che gli ha impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il romano si è allenato sui campi di Montecarlo negli ultimi giorni ed è partito alla volta degli USA, dunque sembra probabile la sua partecipazione al torneo sul cemento statunitense previsto per la prossima settimana.

Il 25enne, attuale numero 8 al mondo, sarebbe pronto per mettersi in mano la racchetta e scaldarsi in vista degli US Open, ultimo Slam della stagione che scatterà il prossimo 30 agosto. A Cincinnati non giocheranno, tra gli altri, il serbo Novak Djokovic, l’austriaco Dominic Thiem e lo svizzero Roger Federer (rispettivamente numero 1, 6 e 9 del ranking ATP). Da vedere se ci sarà lo spagnolo Rafael Nadal, ritiratosi da Toronto proprio oggi.

Al momento l’iscrizione al tabellone principale di Cincinnati risulta confermata, ma eventualmente ci sarebbe ancora tempo per cancellarsi. Lo scorso anno Matteo Berrettini si fermò al terzo turno, eliminato dallo statunitense Reilly Opelka: ci sono dunque tutte le possibilità di guadagnare punti in graduatoria e avvicinarsi ulteriormente alle ATP Finals.

Foto: Lapresse