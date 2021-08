Tennis, Masters 1000 Toronto: risultati 11 agosto. Shapovalov eliminato, Khachanov vince il derby russo con Karatsev

Una nuova giornata di tennis si è ormai conclusa in quel di Toronto, sede del primo ATP Masters 1000 sul cemento americano in preparazione degli US Open 2021. Il tabellone di singolare maschile si è allineato agli ottavi di finale con lo svolgimento di tutti i secondi turni rimanenti, in cui gli ultimi due italiani ancora in gara sono stati eliminati.

Jannik Sinner, reduce dal trionfo nel 500 di Washington, è stato sconfitto nettamente dall’australiano James Duckworth per 6-3 6-4, mentre Fabio Fognini ha lottato strenuamente prima di alzare bandiera bianca con il roccioso russo Andrey Rublev (quarta testa di serie del seeding).

Tra gli altri risultati di giornata, spicca la vittoria dell’americano Frances Tiafoe sul talentuoso padrone di casa Denis Shapovalov. Canada che perde per strada anche un altro possibile outsider come Felix Auger-Aliassime, eliminato dal serbo Dusan Lajovic. Bene John Isner, Karen Khachanov, Diego Shwartzman e Roberto Bautista Agut, tra gli altri.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti i risultati della giornata al Masters1000 di Toronto.

I RISULTATI DI MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

Duckworth (Aus) – Sinner (Ita) 6-3 6-4

Harris (Rsa) – Lopez (Esp) 6-2 6-3

Isner (Usa) – Garin (Chi) 4-6 6-3 6-4

Lajovic (Srb) – Auger Aliassime (Can) 7-5 6-4

Rublev (Rus) – Fognini (Ita) 7-6 6-3

Khachanov (Rus) – Karatsev (Rus) 7-6 6-4

Basilashvili (Geo) – De Minaur (Aus) 6-1 6-1

Schwartzman (Arg) – Paire (Fra) 7-5 6-1

Bautista Agut (Esp) – Paul (Usa) 6-3 6-4

Hurkacz (Pol) – Nishikori (Jpn) Vittoria per ritiro

Tiafoe (Usa) – Shapovalov (Can) 6-1 6-4

Monfils (Fra) – Millman (Aus) 3-6 6-3 6-4

Foto: Lapresse