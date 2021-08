Nella serata di ieri è arrivata la terza vittoria per Jannik Sinner nel torneo ATP di Washington (Stati Uniti). L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano Steve Johnson (n.81 del ranking).

Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo un tennis solido, ha avuto la meglio di un Johnson falloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da Jannik. Sinner, dunque, in semifinale affronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del mondo). Un avversario da prendere con le molle dall’azzurrino, visto il tennis espresso nel corso di questo torneo.

“Non è stato facile questo periodo e soprattutto non è stato semplice giocare su superfici come l’erba su cui non avevo alcuna esperienza“, ha raccontato il tennista del Bel Paese in conferenza stampa. In vista del prossimo match, Sinner ha dichiarato: “Brooksby è un tennista molto complicato da affrontare, credo sia nel suo miglior momento in carriera e sta giocando un grande tennis. Ha grande fiducia perché ha battuto grandi tennisti, ma non lo conosco. Non ci siamo mai allenati insieme e negli spogliatoi al massimo ci salutiamo“.

L’obiettivo è chiaro: “Voglio giocare un gran match. Vincere tre match di fila ti dà fiducia ed è importante per i tornei successivi, inoltre il lavoro in doppio mi ha aiutato anche a rete ed al servizio. Ho lavorato duramente non solo nella parte tennistica ma anche per il fisico. È una cosa che non ripaga subito, ma sicuramente sarà importante per il futuro“, ha chiosa il giocatore italiano.

Foto: LaPresse