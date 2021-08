Una prestazione solida per Jannik Sinner. L’azzurro ha conquistato la Finale dell’ATP 500 di Washington (Stati Uniti) sconfiggendo in due set per 7-6 (2) 6-1 il 21enne statunitense Jenson Brooksby (n.130 del ranking) in 1 ora e 32 minuti di partita.

Per Jannik si tratta del primo atto conclusivo in un torneo di questo genere nel circuito maggiore e della quarta Finale in carriera. Un confronto che, di fatto, si è deciso nel dodicesimo gioco del primo set quando Sinner, sotto 5-6 0-40, è riuscito ad annullare tre palle break, venendo fuori al tie-break e dominando nella seconda frazione con grande autorevolezza.

“La chiave di svolta è stata sicuramente verso la fine del primo set ed il tie-break vinto dopo aver annullato palle set nel dodicesimo gioco. Mi ha dato fiducia per il secondo parziale e ho costruito la vittoria da lì. Sono molto felice di aver conquistato un’altra Finale e ora voglio vincere il titolo. Mi piacerebbe giocare in maniera regolare nel circuito per molti anni, basta considerare cosa abbia fatto Federer. Sto lavorando duramente per capire molte cose e credo che sia la cosa più importante quando si è giovani. È vero che ci saranno momenti in cui le cose non andranno bene, ma c’è tutto il tempo per trovare soluzioni. Ora mi godo ogni incontro, anche quelli in cui perdo”, le parole dell’italiano in conferenza stampa.

Il nostro portacolori affronterà l’americano Mackenzie McDonald (n.107 del ranking), che si è imposto a sorpresa contro il giapponese Kei Nishikori (n.67 del mondo). Non sarò un match semplice per Sinner, visto che il padrone di casa ha messo in mostra un ottimo tennis.

Foto: LaPresse