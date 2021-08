Cancellato il Masters1000 di Shanghai. Ad annunciarlo è stata l’ATP attraverso il suo sito ufficiale. Il motivo, purtroppo, è il consueto: il Covid. Troppo rischioso secondo gli organizzatori disputare il torneo in Cina. Medesima decisione anche per il Chengdu Open e l’Huajin Securities Zhuhai Championships.

Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo mantenuto un approccio flessibile al calendario a causa della natura in continua evoluzione della pandemia. È estremamente sfortunato annunciare la cancellazione del nostro swing asiatico in questa stagione e non vediamo l’ora di tornare nel 2022. Vorrei ringraziare tutti gli operatori di tornei per aver accettato la sfida di allestire in questo ambiente, compresi i nuovi operatori di eventi di un anno che si sono intensificati. I giocatori meritano anche un enorme merito per aver messo in scena uno spettacolo di livello mondiale per i fan settimana dopo settimana, mentre ci avviamo verso un emozionante finale di stagione a Torino“.

Il calendario ATP aggiornato

Settimana 38: Metz (ATP 250), Nur-Sultan (ATP 250), Laver Cup

Settimana 39: Sofia (ATP 250), San Diego (ATP 250)

Settimana 40 e 41: Indian Wells (ATP Masters 1000)

Settimana 42: Mosca (ATP 250), Anversa (ATP 250)

Settimana 43: Vienna (ATP 500), San Pietroburgo (ATP 250)

Settimana 44: Parigi (ATP Masters 1000)

Settimana 45: Milano (Next Gen ATP Finals), Stoccolma (ATP 250)

Settimana 46: Torino (Nitto ATP Finals)

Foto: LaPresse