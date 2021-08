Oggi, 8 agosto 2021, è un giorno speciale, uno dei più grandi tennisti di sempre, Roger Federer, compie 40 anni. Il mondo dello sport si è stretto intorno all’elvetico. Tra gli altri Adriano Panatta ha voluto fare gli auguri all’otto volte trionfatore di Wimbledon con una lunga lettera pubblicata dalla Gazzetta dello Sport.

“Caro Roger, prima di tutto auguri, doverosi, per i tuoi 40 anni. Non ricordo di preciso quando ti ho visto giocare la prima volta, ma ho bene in mente l’impressione che mi avevi suscitato: eri poco più che un ragazzino, ma avevi già qualcosa di diverso rispetto agli altri. Sarà stata l’eleganza dei colpi, la grazia nei movimenti: eri speciale. Sei diventato quello che sei diventato: un giocatore unico, inimitabile, forse il più forte, sicuramente quello che gioca meglio“.

Panatta in alcuni passaggi della sua lettera elogia anche gli altri due componenti dei cosiddetti “Big3” ovvero Novak Djokovic e Rafael Nadal definendoli campioni. Ma Federer gli è entrato nel cuore non solo per quello che è riuscito a dimostrare sul campo da tennis.

“Ma non è solo la tecnica che lo rende unico. Lui è un ragazzo eccezionale, educato, modesto. Roger e Nadal hanno un grande merito: hanno reso più popolare il tennis, ne hanno mostrato il lato più bello“.

Foto: LaPresse