Sport in tv oggi (domenica 15 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 15 agosto 2021, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Toronto e Cincinnati e WTA 1000 di Montreal, il ciclismo con il Tour de Pologne, il Tour de l’Avenir, la Vuelta a España e la Volta a Portugal, i motori con il GP d’Austria del Motomondiale.

SPORT IN TV DOMENICA 15 AGOSTO: ORARI E PROGRAMMA

08.40 Moto3, GP Stiria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

09.10 Moto2, GP Stiria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

09.40 MotoGP, GP Stiria: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

11.00 Moto3, GP Stiria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

12.20 Moto2, GP Stiria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

13.30 Ciclismo, Vuelta a España: 2a tappa – dalle 14.50 Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

14.00 MotoGP, GP Stiria: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV, DAZN

14.00 Ciclismo, Volta a Portugal em Bicicleta Santander: 10a ed ultima tappa – Nessuna copertura tv

14.20 Ciclismo, Tour de l’Avenir: 2a tappa – Nessuna copertura tv

15.20 Ciclismo, Tour de Pologne: 7a ed ultima tappa – Nessuna copertura tv

16.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati – Nessuna copertura tv

(Qualificazioni: Paolini-Vekic secondo match dalle ore 16.00)

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 di Cincinnati – 20.00-22.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now TV

19.30 Tennis, WTA 1000 Montreal – SuperTennisTV, supertennis.tv

(Finale: Giorgi-Pliskova – primo match alle ore 19.30)

22.00 Tennis, ATP Masters 1000 di Toronto – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now TV

Foto: MotoGP.com Press