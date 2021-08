Softball, Serie A1 2021: alla ripresa vincono Caronno e Forlì

Continua ad arricchirsi il capitolo dedicato alla ripresa del campionato italiano di softball, che prende una piega decisamente favorevole anche per Caronno e Forlì, vittoriose dopo il rientro di molte dagli impegni europei e olimpici (ma non tutte: Piancastelli è negli States per Athletes Unlimited).

Caronno serve la doppietta contro Parma. Per primo arriva il 5-2, provocato in sostanza da un intero primo inning non all’altezza delle ducali, che si ritrovano con 4 errori difensivi sul groppone. Ambrosi firma il singolo del 5-0, nel finale Edwards e Lopez Bosa. Nella seconda gara un altro errore di Parma costa un punto nel secondo inning; l’altro, nel sesto, è concretizzato da un doppio di Ambrosi.

Forlì, da parte sua, replica col brivido: dopo il 4-0 in due inning causato da un lancio pazzo e dalla coppia Cacciamani-Ricchi, nel finale Collecchio rischia la rimonta prima con l’out di Bernardi che manda a casa Bassi (4-1, quarto) e poi con triplodi Grimm e singolo di Gerbella (4-3), che definiscono a quel punto il punteggio finale. Nella seconda gara, invece, basta un singolo a Cacciamani per far segnare Vigna e risolvere le cose, perché c’è la no hitter di Leonella Elizabeth.

Rispetto al baseball, il softball è ancora nel bel mezzo della propria stagione, che si concluderà nel mese di settembre tramite le semifinali e finali scudetto.

Foto: FIBS / Manguera Prensa